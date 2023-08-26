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Güncel
AA 26.08.2023 14:02

Denizli'de Kale biberi hasadına başlandı

Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan sofralık Kale biberi hasat ediliyor.

Denizli'de Kale biberi hasadına başlandı

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Demirciler Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde, bölgede yetişen biberin Türkiye'deki 3 tescilli biber türü arasında bulunduğuna işaret ederek, üreticinin talepten memnun olduğunu söyledi.

Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirten Sağınç, "Üreticimiz bu yıl 800 dekar alandan 3 bin ton ürün beklemektedir" dedi.

Demirciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Karauzun da Kale biberi üretiminin yüzde 80'inin bölgelerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, sulama konusundaki sorunlarının giderilmesi için ilgili kurumlara talepte bulunduklarını ifade etti.

Kale Biber Üreticisi Festivali'nde ikincilik elde eden Cansel Sanayır, ürüne iyi baktıklarını belirterek, "Dedelerimizden kalma tohumlarla üretim yapıyoruz. Bizim yörenin biberindeki lezzet başka yerde bulunmaz. Pazarlama sorunumuz da yok" dedi.

Üretici Şengül Kadıkcı, Kale biberinin tanıtılması için yapılan faaliyetlerden memnuniyet duyduklarını, ürünü henüz tarladayken sattıklarını dile getirdi.

Hasat edilen biberin çuvallara doldurulmasıyla etkinlik sona erdi.

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