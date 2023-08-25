Az Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
TRT Haber 25.08.2023 11:30

İstanbul'da kuraklık riski: Terkos Barajı tamamen kurumanın eşiğinde

İstanbul’un en önemli tatlı su kaynaklarından olan Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18'in altına düştü. Göl artık kuruma tehlikesi ile yüz yüze...

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

Küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözle görülür bir şekilde hissediliyor.

Ormanların tahribatı, sera gazındaki hızlı artış, motorlu taşıtların yaydığı zararlı gazlar gibi sayısız etken bu ısınmayı her geçen gün daha da arttırıyor.

İstanbul, küresel ısınmanın sonuçlarından en çok nasibini alan şehirler arasında yer alıyor.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı bugün itibariyle sadece yüzde 30.97.

İstanbul'da kuraklık riski: Terkos Barajı tamamen kurumanın eşiğinde


 

En az 4 buçuk metre su kaybı var

İstanbul’un en önemli tatlı su kaynaklarından Terkos Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 18'inin altına indi.

Göl yaklaşık üç yıldır kritik seviyenin üzerine çıkamıyor.

Bölgeye yeterli yağışın inmemesi ve buharlaşma, bunun en önemli iki nedeni olarak gösteriliyor.

5 kilometre genişliğe, 12 kilometre uzunluğa sahip Terkos Gölü’nün en derin noktası 11 metre olarak belirtiliyordu.

Bugün ise en derin noktanın 6-7 metrelere kadar indiği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kuraklık riski: Terkos Barajı tamamen kurumanın eşiğinde


Sadece İstanbul yeterli değil

Balaban Köyü Terkos Gölü’nün hemen yanında yer alıyor.

Geçmişte köyün büyük bir çoğunluğu balıkçılıkla geçimini sağlıyordu.

Gölün çekilmesi ekosistemi de olumsuz etkileyince balıkçılar köyü teker teker terk etmek zorunda kaldı.

Köyün muhtarlığını yapan Harun Reşit Yılmaz, gölün eski seviyesine gelmesi için yağmurun sadece İstanbul’a yağmasının yeterli olmayacağını söylüyor.

İstanbul'da kuraklık riski: Terkos Barajı tamamen kurumanın eşiğinde

Düşünmemiz lazım

Gölün özellikle Balkanlardan gelen akarsular ile beslendiğinin altını çizen Yılmaz, gölün İstanbul için önemine değiniyor.

Terkos için “İstanbul’un can damarı” diyen Yılmaz, kurumanın göçmen kuşlar ve diğer canlılar için de olumsuzluklar doğurduğunu dile getiriyor.

Köylüler olarak su tasarrufuna gittiklerini anlatan Yılmaz, aynı fedakarlığı bütün İstanbullulardan da beklediklerini söylüyor.

“Musluğu açarken bile yarın ne olur diye düşünmemiz lazım. Bu kış için bir şey söyleyemem. Umarım güzel yağışlar alıp hem gölü hem de İstanbulluları kurtarırız.”
 

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
Barajlar İstanbul
Sıradaki Haber
İklim Kanunu teklifi TBMM gündemine gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:58
Uşak'ta bir araçta 250 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
12:56
İsrail, Sierre Leone’nin Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurdu
12:55
Çanakkale'deki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
12:56
İstanbul'da ilçe bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
12:51
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
12:41
Kastamonu'da elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
Nijeryalı işçilerin alüminyum tencere mesaisi
Nijeryalı işçilerin alüminyum tencere mesaisi
FOTO FOKUS
Geçmeyen tehdit: Orman yangınları
Geçmeyen tehdit: Orman yangınları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ