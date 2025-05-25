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Çevre
AA 25.05.2025 14:33

Ender görülen İtecik lalesi çiçek açtı

Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi.

Ender görülen İtecik lalesi çiçek açtı
[Fotograf: AA]

Uşak'ın Kayaağıl köyü sınırlarında, yaklaşık 1200 rakımlı İtecik Tepesi'nde 50 dekarlık tabiat koruma alanı içinde açan İtecik lalesi, beklediği hava sıcaklığı değerlerine ulaşılmasıyla kan kırmızısı rengindeki çiçeğini gösterdi.

Koruma altındaki İtecik lalesi, 15 günün ardından önce solmaya başlıyor, sonra yapraklarını döküyor.

Ender görülen İtecik lalesi çiçek açtı

Zarar vermenin cezası 550 bin

Lalenin açtığı alanda incelemede bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, İtecik lalesi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin'den bilgi aldı.

İtecik lalesinin bölgeye özgü bir tür olduğunu söyleyen Aktaş lalenin korunması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizdi:

"Lalenin yoğun olduğu bölgenin etrafı zaten çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin lira cezası var. Bu bitkiyi korumak hem bizlerin hem de vatandaşların görevi. Laleyi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü ortak sorumluluk içerisinde bunu gelecek nesillere aktaracağız."

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