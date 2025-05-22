Esenboğa, Türkiye'nin ilk karbon nötr havalimanı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlettiği tüm havalimanlarında 2030'a kadar karbon nötr, en geç 2050'de de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen TAV Havalimanları, bu amaçlarına bir adım daha yaklaştı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, ACI EUROPE'un ACA programı kapsamında Seviye 4+ sertifikasını alarak dünyanın en çevreci 70 havalimanı arasına girdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda emisyon azaltım hedefleri, küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilerek uzun vadeli bir karbon yönetim planı oluşturuldu. Kalan emisyonlar ise uluslararası kabul gören projelerle dengelendi. Tüm çalışanlara ise çevre, enerji verimliliği ve sera gazı azaltımı konularında düzenli eğitimler verildi.

Hedef: Sıfır emisyon

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Ankara Esenboğa'nın, 2014'te Türkiye'nin ilk karbon nötr havalimanı konumuna geldiğini aktardı.

Kaptan, "Şimdi de ACA programında, Türkiye'de ilk kez Seviye 4+ sertifikası almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün itibariyle portföyümüzde yer alan 4 havalimanı karbon nötr, toplam 11 havalimanımız ise ACA programı kapsamında yer alıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla, net sıfır hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Havacılık sektörünün iklimle mücadelesine katkı sunmak adına tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec de Ankara Esenboğa Havalimanı'nın, net sıfır hedefi doğrultusunda Türkiye havacılığına öncülük etmesinden büyük gurur duyduklarını belirtti.

Esenboğa'nın ACA programında Seviye 4+ sertifikasına ulaşmasının, Türkiye havacılığında karbon yönetimi alanında gelinen en ileri düzeyi temsil ettiğine değinen Jankovec, şunları kaydetti:

"Bu önemli başarı, havalimanının 2010'da programa katılmasıyla başlayan güçlü ve kararlı iklim eylemi taahhüdünün bir sonucu. Devam eden karbondioksit azaltımı, küresel iklim hedefleriyle uyumlu sağlam emisyon hedefleri ve uzun vadeli bir karbon yönetim planıyla, bu yeni kilometre taşı, karbonsuzlaşma yolunda hem güçlü bir iradeyi hem de sürdürülebilir çabaları ortaya koyuyor. 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışan tüm ekibi içtenlikle kutluyoruz."