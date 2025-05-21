Müsailajla mücadelede atık su arıtma tesisleri tek tek denetleniyor

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, denetimin ardından gazetecilere, 2021'de görülen müsilaj sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara Bölgesi'nde denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Akgün, 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen 272 bin 288 çevre denetiminde, 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 268 işletme için ise faaliyetten men kararı alındığını ifade etti.

Bakan Kurum'un geçen günlerde Uludağ Çevre Forumu'na katıldığını hatırlatan Akgün, Kurum'un bu ziyaretinden sonra 2 mobil su ve atık su laboratuvarı olmak üzere 8 laboratuvar ve 35 personelin bölgeye görevlendirildiğini vurguladı.

Akgün, kent genelinde 376 sanayi tesisini ve 55'i Marmara Hidrolojik Havzası'nda olmak üzere 91 atık su arıtma tesisini denetim kapsamına aldıklarını aktardı.

Geçen haftadan bu yana devam eden denetimler kapsamında sanayi tesislerinin bacalarında gaz emisyonları için ölçümler yapıldığını ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alınarak kontrol edildiğini ifade eden Akgün, sahanın yanı sıra Sürekli İzleme Merkezi'nden teknolojik denetimlerin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Akgün, Türkiye genelinde 81 ilin hava kalitesini 382 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu'ndan izlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda 415 sanayi tesisine ait 801 bacayı sürekli emisyon ölçüm izleme sistemleriyle takip ediyoruz. 544 atık su arıtma tesisinin çıkışındaki atık suları da biz yine eş zamanlı olarak sürekli takip ediyoruz. Bursa ilinde de 18 sanayi tesisine ait 29 bacayı ve 38 atık su arıtma tesisini biz çevrim içi olarak sistemden takip ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmanın yanı sıra biz Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı kapsamında havzalarımızı izleme çalışması yapıyoruz."

"Marmara Denizi'ndeki izleme noktalarımızı da 91'den 150'ye çıkardık"

Susurluk Havzası'nda da 17 noktada izleme yaptıklarına değinen Akgün, şöyle devam etti:

"Bu noktalardan 4 tanesi Nilüfer Çayı üzerinde. Bir taraftan 2014 yılından beri tüm denizlerimizde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda 428 noktada denizlerimizin su kalitesini izliyoruz. Bu noktalardan 17 tanesi de Bursa'da yer alıyor. Marmara Denizi'ndeki izleme noktalarımızı da 91'den 150'ye çıkardık. Deniz izleme çalışmaları kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından nisan ayı seferleri tamamlandı ve son izleme sonuçlarına göre, çözünmüş oksijenle ilgili olumsuzluğun devam ettiği, azot ve fosfor yükünün de varlığını koruduğu tespit edildi."

Akgün, denetim çalışmaları sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere kanunda öngörülen idari yaptırımları uygulayacaklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla sanayicilerimizin, belediyelerimizin bu tür yaptırımlarla karşılaşmaması, çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanması amacıyla Marmara Denizi Eylem Planı'ndaki çevre mevzuatındaki usullere uyulması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." dedi.

Denetimlere Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir ve Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanı Soner Olgun da katıldı.