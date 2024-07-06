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Çevre
İHA 06.07.2024 18:45

Çöplerden çıkan yangın, zeytin ağaçlarına zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük bölümü zeytinlik olmak üzere 4 hektar alan zarar gördü.

Çöplerden çıkan yangın, zeytin ağaçlarına zarar verdi
[Fotograf: İHA]

Çavuşköy Mahallesi Kayabaşı mevkiinde çöp dökülen yerden başladığı belirtilen yangın, rüzgarın etkisiyle anız ve kuru otların bulunduğu bölgede hızla yayılarak, zeytin bahçelerini etkisi altına aldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 yangın söndürme helikopteri ve karadan çok sayıda itfaiye, arazöz ile yapılan müdahaleye mahalle sakinleri destek verdi.

Yangının, zeytinliklerin yakınında çöp dökülen alandan başladığını söyleyen vatandaşlar, çöp dökülmesinin engellenmesini, vatandaşların da bahçesindeki anız ve kuru otları temizlemesi gerektiğini ifade etti.

4 hektarlık tarım arazisi zarar gördü

Yangında büyük bölümü zeytinlik olmak üzere yaklaşık 4 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıktığı belirtilen çöplüğün olduğu yerde çeşitli şişelerin olduğu görülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep Nurdağı’nda Manavgat’a tatile gelen ve Çavuşköy’de kardeşinin yanında kaldığını söyleyen Hüseyin Bahar, “Çocuklarla birlikte denizden geliyorduk. Mahalleye girdiğimizde ben alevi gördüm. Çocuklara itfaiyeyi arattırdım, mevki olarak sadece Çavuşköy dedim. Kısa sürede geldiler” dedi.

Çavuşköy Mahallesi sakinlerinden Hasan Dinç ise tarlalardan ürünlerin kaldırılmasının ardından anız olarak bırakılmasının büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Dinç, “Bu anızlar sürülecek, sürülseydi bu şekilde böyle facia olmazdı. Çıkan yangın olduğu yerde kalırdı. Biz bunu muhtarla konuşacağız. Herkes tedbirini alsın” dedi. 

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