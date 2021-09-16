İklim krizi uzun zamandır dünyanın gündeminde olsa da son dönemde artık bu olumsuz değişimin yansımalarını günlük yaşamda çok daha fazla hissediyoruz. Bu krizle mücadele büyük ölçekli bir plan gerektiriyor ama bireysel olarak yapabileceklerimiz, alabileceğimiz önlemler de var.

Bazı günlük rutinlerimizi değiştirerek bile sorumluluk almak mümkün. Çünkü dünya hepimizin sorumluluğunda. Gün bitiyor ama eylemlerimizin arkada izi kalıyor.

Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız

Elimizden geldiğince enerji tasarrufu sağlamak atabileceğimiz bir adım. Çünkü ısınma, elektrik, taşımacılık gibi alanlarda kullanılan enerjiyi üretmek için fosil yakıtların yanması sera gazı emisyonlarını artırıyor. Yani enerji tüketimi artıkça arkamızda bıraktığımız zarar da artıyor.

TÜİK’in 1990-2019 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri'ne göre 2019 yılında yüzde 72 ile en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar aldı.

Geri dönüşüm öncelik olmalı

Atıkları ayrıştırmak, ürünleri geri dönüşe kazandırmak da önemli bir adım. Çünkü geri dönüşüm yapmak sera gazı emisyonlarının düşmesine katkı sağlıyor.

Ulaşım tercihlerimizi gözden geçirelim

Ulaşım tercihlerimiz tüm dünyayı etkiliyor.

Kısa mesafeler için yürümeyi, bisiklete binmeyi, toplu taşımayı ya da mümkün olduğunca aynı araçta seyahat etmeyi tercih etmek arkamızda bıraktığımız zararı azaltabilir. Çünkü araçlardan çıkan egzoz gazları yaşam alanımıza, soluduğumuz havaya yani bize zarar veriyor.

Gıda alışverişi planlı olmalı

Belirli aralıklarla gıda alışverişi yapıyoruz. İhtiyacımızdan fazla alıp bozulmasına izin vermekse tüm dünyayı ilgilendiren bir soruna dönüşüyor. Birleşmiş Milletler raporu da küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unun tüketilmeyen gıdalarla ilişkili olduğunu söylüyor.

Gıda tüketiminde alabileceğimiz diğer önlemler mevsimi dışında meyve sebze tüketmemek, uzak mesafeler kat etmeden soframıza gelen yerel ürünleri tercih etmek…

Tüketim alışkanlıkları değişmeli

Tabii ki sadece gıda değil diğer tüketim alışkanlıklarımız da önemli. Kıyafetler, elektronik eşyalar, diğer endüstriyel ürünler gibi… Bunları uzun süre kullanmak atabileceğimiz önemli bir adım.

Plastik tüketimi azaltılmalı

Bunların yanında plastik kullanımını azaltmak da gerekiyor. Tek kullanımlık plastik ürünler yerine daha uzun ömürlü alışveriş torbaları, su mataraları, pipetler kullanmak, gereksiz ambalajlanmış ürünlerden uzak durmak kelebek etkisine sahip.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu