Avrasya Tüneli'ne "Mavi Nokta Ağı Sertifikası"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatı (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturularak açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini destekleyen ve finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir altyapı yatırımlarına verilen “Mavi Nokta Ağı Sertifikası” (Blue Dot Network- BDN) kapsamında Avrasya Tüneli pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan dünyada ulaştırma alanındaki ilk proje olmuştur.” dedi.

3 ay süren çoklu bir değerlendirme sürecinden geçirildi

Avrasya Tüneli Projesi; OECD tarafından çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim ana başlıklarında yaklaşık 3 ay süren çoklu bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Mavi Nokta Ağı pilot uygulama sürecinin başarıyla tamamlandığının duyurulduğu bildiride, Avrasya Tüneli Projesi için “İstanbul’un kalbinde yer alan 5,4 kilometrelik Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altında birleştiren dünyanın ilk çift katlı karayolu tünelidir. Kullanımı boyunca 4,1 milyar dolarlık verimlilik tasarrufu sağlayacak olan proje, tarihi bir şehrin kültürel mirasının korunmasına da katkıda bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tasarım aşamasından başlayarak, işletme dönemi dahil tüm süreçlerini ulusal ve uluslararası tüm kriterlere uygun olarak yürüttüğümüz, Avrasya Tüneli projesi sürdürülebilir altyapı çalışmalarımızı başarıyla temsil eden örnek bir projemizdir.” diye konuştu.

Çalışmalar ÇSED kapsamında yürütüldü

Avrasya Tüneli, Türkiye'nin iki kıtasını birbirine bağlayan önemli bir altyapı projesi. Temeli 2011 yılında atılan tünel, Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayarak İstanbul trafiğini rahatlatmayı hedefliyor. Toplamda 14.6 kilometre uzunluğundaki tünel ve bağlantı yollarıyla projenin amacı, Kumkapı ile Koşuyolu arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltmak ve böylece trafik yoğunluğunu minimize etmek. Avrasya Tüneli Projesi’nde yapılan tüm çalışmalar, projelendirme aşamasından başlayarak, inşaat ve işletme aşamalarında fiziksel, doğal, kültürel, sosyal ve sosyoekonomik çevre üzerindeki etkilerinin araştırılmasına ve minimize edilmesine yönelik Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) kapsamında yürütüldü.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı İstanbul’un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmaları, UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildi. Paydaş Katılım Planı kapsamında projenin tüm aşamalarında paydaşlarla şeffaf şekilde yürütülen iletişim politikası sayesinde inşaat sürecinde çalışma planlarının yeniden düzenlenmesi ve tasarım değişiklikleri gibi süreçler uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde yürütülerek tamamlandı. İşletme sürecinde de sosyal ve çevresel çalışmalar titizlikle yürütülmeye devam ediyor. 2021 yılında, elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) almaya hak kazanan Avrasya Tüneli, son olarak 2022 yılında ISO 14064 Karbon Nötr Belgesini alarak karbon nötr olma hedefine ulaştı.

Mavi Nokta Ağı Sertifikası

"Mavi Nokta Ağı Sertifikası" (Blue Dot Network- BDN), Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avustralya ve Birleşik Krallık hükümetleri tarafından yürütülen bir girişim. Bu girişim, sürdürülebilir altyapı projelerini teşvik etmeyi ve dünya genelinde çevre dostu, şeffaf ve çeşitlilikçi altyapı yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor. Avrasya Tüneli, bu sertifika sürecinde pilot uygulama olma sürecini tamamlayarak çevresel, sosyal ve finansal sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını vurgulamış oldu.