Barajda su seviyesi düştü, eski kara yolu ortaya çıktı

Düşüş sonrası eski İzmir-Balıkesir kara yolu da tamamen ortaya çıktı.

Kentin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'ndaki su seviyesi, 2021'nin Temmuz ayında yüzde 41, 2022'de de yüzde 30,5 oldu.

Düşüşler sonrası baraj, 2023'te valilik kararı ile tarımsal sulamaya kapatıldı. Bu önleme rağmen barajdaki su seviyesi daha da düşerek bu sene yüzde 23,72'ye geriledi.

Temmuz ayındaki düşüş sonrası 1980'li yıllarda kullanılan İzmir-Balıkesir kara yolu da tamamen ortaya çıktı.

"230 gün daha idare edecek suyumuz var"

Balıkesir'in içme suyu için riskli bir durum olmadığını söyleyen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdür Yardımcısı, Jeoloji Mühendisi Erdoğan Güzgün, "Su seviyesi 23,72'ye kadar düştü. Ancak şu an Balıkesir'in içme suyu ile ilgili bir sorun yok. Yaklaşık 230 gün daha idare edecek suyumuz var. Tabii ki bilinçli su kullanımını asla bırakmamız lazım. Önümüzdeki aydan itibaren de yağışların başlaması ile barajdaki su seviyesinin yükselmesini bekliyoruz" dedi.

"Yoncaların neredeyse yüzde 80'i susuzluktan kuruyor"

Barajdaki su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyleyen Selimiye köyü sakinlerinden Remzi Demiraslan ise şöyle konuştu:

"Baraj, tarım arazilerinin sulamasında kullanılmak için yapıldı. İlk kurulduğunda 9 köye sulama yapıyordu ancak köy sayısı 25'e yükseldi. Sulama yapılan alan artarken, aynı zamanda içme suyu olarak kullanımı da arttı. Barajdaki su seviyesi, ilk kez bu kadar düştüğü için tarlalara da su verilmiyor. Bu durum çiftçi için de mağduriyet yaratıyor. Tarla sahiplerinin hayvan yemi olarak ektiği yoncaların neredeyse yüzde 80'i susuzluktan kuruyor. Vatandaş ürününü biçemiyor"