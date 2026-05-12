Çevre
TRT Haber 12.05.2026 09:13

"Atıksız Mutfak İş Birliği Protokolü" imzalandı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Batur, TOGEMDER Başkanı Sekmen ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Tan tarafından "Atıksız Mutfak İş Birliği Protokolü" imzalandı. İşbirliği kapsamında düzenlenen yarışmayı kazanan 6 kişi özel mutfak eğitimine katılma hakkı kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık seferberliğinde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur, TOGEMDER Başkanı Belma SEKMEN ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Barış Tan tarafından imzalanan protokol ile; gıda israfına dikkat çeken ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen önemli bir süreç başlatıldı.

Yarışmayı kazanan 6 kişiye özel mutfak eğitimi verilecek

Bu iş birliği kapsamında düzenlenecek Instagram yarışmasında; katılımcılar atıksız mutfak anlayışını fotoğraf ve video içerikleriyle paylaşacak.

Yarışmada en yüksek etkileşim alan 6 kişi Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu şefleri eşliğinde gerçekleştirilecek özel mutfak eğitimine katılma hakkı kazanacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık
