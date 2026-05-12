"Atıksız Mutfak İş Birliği Protokolü" imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık seferberliğinde İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur, TOGEMDER Başkanı Belma SEKMEN ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan tarafından imzalanan protokol ile; gıda israfına dikkat çeken ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen önemli bir süreç başlatıldı.

Yarışmayı kazanan 6 kişiye özel mutfak eğitimi verilecek

Bu iş birliği kapsamında düzenlenecek Instagram yarışmasında; katılımcılar atıksız mutfak anlayışını fotoğraf ve video içerikleriyle paylaşacak.

Yarışmada en yüksek etkileşim alan 6 kişi Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu şefleri eşliğinde gerçekleştirilecek özel mutfak eğitimine katılma hakkı kazanacak.