Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.05.2026 10:01

Borsa yükselişle güne başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 15.141,38 puandan başladı.

Borsa yükselişle güne başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 15.133,54 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 15.204,92 puana çıkardı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,84 puan ve yüzde 0,05 artışla 15.141,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,73 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Geçen hafta güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından bugünkü enflasyon verisi de ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin beklentilerde etkili olacak.

Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, Bankanın faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik bir öneme sahip bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.200 ve 15.300 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul Ekonomik Büyüme
Sıradaki Haber
Jeopolitik gerilim altın fiyatlarını baskılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
İnşaat maliyet endeksi martta yüzde 2,76 arttı
10:19
Sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek
10:05
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı
10:01
Jeopolitik gerilim altın fiyatlarını baskılıyor
10:00
İstanbul'da kamyonette 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi
09:59
İstanbul merkezli 35 ildeki operasyonda "AVCI" imzası
Karaman'da elma bahçeleri beyaza büründü
Karaman'da elma bahçeleri beyaza büründü
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ