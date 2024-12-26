2024'te orman yangınlarında 27 bin hektar alan zarar gördü

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2024 yılında çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Karacabey, "2024 yılında ülkemizde toplamda 3 bin 800 adet orman yangını çıktı. Bu yangınlarda toplamda 27 bin hektar orman alanımız maalesef zarar gördü. Bunun yarıdan çoğu 'örtü yangını' diye ifade ettiğimiz sadece yerdeki dökülmüş olan yaprak ve dalların yandığı, ağaçların zarar görmediği yangınlar. Yüzde 50'ye yakın kısımda ağaçların tepeleri de yandı. Bu sahalarda hemen tekrar ormanlaştırma çalışmalarına başladık" dedi.

Karacabey, 2023 yılında ise 2 bin 520 orman yangınında 15 bin 520 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Karacabey, Anayasa'nın 169'uncu maddesi ile ormanların tam koruma altına alındığına işaret ederek, "Orada net ifade edilen bir husus var. Yanan orman alanlarının kesinlikle başka bir amaçla kullanılması mümkün değil. 'Bu alanlar tekrar ormanlaştırılır' ifadesi var. Bunun da ötesinde Türkiye ormancılığı 185 yıllık bir köklü tecrübeye sahip ve bugüne kadar orman yangınlarının önlenmesi, yangınların söndürülmesi çalışmaları yanında yangın sonrasındaki rehabilitasyon, sahanın tekrar ormanlaştırılması konusunda da çok büyük bir başarıya imza atmış durumda aslında. Şunu memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki; bugüne kadar yanan alanların hiçbir metrekaresi, kesinlikle imara, turizme ya da başka bir maksatla orman amacı dışında kullanılmadığı gibi, bu alanların tamamı ağaçlandırıldı" diye konuştu.

Karacabey, iklim değişikliğinin orman yangınlarını tetikleyen en önemli faktörlerden olduğunu dikkat çekerek, `İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle birlikte sıcaklık artışlarının yanında düşük nem ve şiddetli rüzgar da maalesef orman yangınlarının çok kısa sürede yayılmasına, yanıcı maddenin de yanıcılık hızının ve şiddetinin artmasına sebep oluyor` dedi.

"Her okuldan 1 öğretmen yangın gönüllüsü olacak"

Karacabey, orman yangınlarının yüzde 90 insan kaynaklı sebeplerle çıktığını belirterek, `Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli hususun yangınların önlenmesine yönelik çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili yangının çıkmasını engelleyecek çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle öğrencilerimize, arazide yaşayan, ormanla iç içe köylerde yaşayan vatandaşlarımıza, avcılara ve çobanlara yönelik çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalara ağırlık vererek devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında da orman köyünde yaşayan vatandaşlara ulaşacağız. Kış aylarında bütün köylerimize ulaşıp vatandaşlarımızın bu hususta dikkatlerini çekip, duyarlı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 2024 yılında Bursa'da pilot uygulama olarak başlattığımız uygulamada her okuldan bir öğretmenimize orman yangın gönüllülüğü eğitimi verdik. Onlar da diğer öğretmenlere, öğretmenler ise tüm öğrencilerine farkındalık eğitimi verdiler. Böylece biz Bursa'daki tüm öğrencilerimize ulaşmış olduk. 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın birlikte imzalayacakları bir protokolle Türkiye'deki tüm okullarda uygulamayı planlıyoruz` diye konuştu.

"Yapay zekayı da aktif olarak kullanıyoruz"

Karacabey, ayrıca Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede ileri teknolojileri kullandığına işaret ederek, `Orman yangınlarını gözetlemede ve yangınları yönetmede İHA kullanan ikinci ülke Türkiye; Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülkeyiz. Aynı zamanda dünyada sadece 5 tane ülkenin kullandığı, 2024 yılında da bizim aktif olarak kullandığımız 'Otağ' uçağımız var. Bu uçak her türlü görüntüleme sistemlerini ve her türlü donanımı üzerinde bulunduruyor. Uçtuğu arazi üzerinde yaklaşık 10 dakika içerisinde haritalama yapabiliyor. Dolayısıyla yanan sahanın üzerinde uçtuğunda bütün topografik verileri ve yangınla ilgili verileri yangın yönetim merkezine aktardığında yangını yöneten teknik elemanların ya da yangın amirinin sahanın tamamına hakim olarak yangını daha sağlıklı, daha etkili yönetmesini sağlıyor. Ayrıca yanan alana ait verileri, kaç adet ağacın yandığını, ne kadar alanda etkili olduğunu, yangının en sıcak noktalarının hangi kısımlar olduğunu da bize anlık olarak aktarıyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak biz yapay zekayı da artık orman yangınlarıyla mücadelede aktif olarak kullanıyoruz` dedi.

Tüm vatandaşları orman yangınları konusunda duyarlı olmaya davet eden Karacabey, `Biraz dikkatli olarak bu yangınların çıkmasını önlemek mümkün. Dolayısıyla bizim vatandaşlarımızdan en önemli ve belki tek istirhamımız açık alanda kesinlikle, nerede olursa olsun izin verilen alanların dışında ateş yakmamaları veya bunun aksi bir davranışla karşılaştıklarında gördüklerinde de bize haber vermeleri. Orman yakınlarında birini ateş yakarken görürlerse 112 veya 117'yi arayarak bize çok büyük destek vermiş olurlar` ifadelerini kullandı.