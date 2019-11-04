Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği" çalıştayı düzenleyecek.

YÖK'ten yapılan açıklamada, dünyadaki yükseköğretimin planlayıcıları, politikacılar ve iş dünyasını yönetenlerle paralel olarak, 21'inci yüzyılın yetişecek bireylerini hazırlamak amacıyla yoğun ve entegre çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 21'inci yüzyılda edinilecek tüm meslekler için sunulan "dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşim, büyük resim içinde davranabilme, esneklik ve uyum" gibi ana beceri ve kavramların takibine de devam edildiği kaydedildi.

Bu bağlamda yarın YÖK'te "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği" başlıklı çalıştay düzenleneceği bildirilen açıklamada, çalıştaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile YÖK üyeleri, tüm rektörler, ilgili akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve meslek profesyonellerinin katılacağı ifade edildi.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve YÖK Başkanı Saraç'ın yapacağı belirtilen açıklamada, çalıştayın panel bölümünün, Prof. Dr. Acar Baltaş'ın moderatörlüğünde TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB başkanları tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Öğleden sonraki bölümde ise mühendislik ve fen, sağlık ile sosyal bilimler alanlarında üç ayrı çalıştayın yapılacağı kaydedilen açıklamada, hazırlanan çalıştay raporlarının kongrenin bitiminde Başkanlık ve YÖK Yürütme Kuruluna rapor halinde sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA