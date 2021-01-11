WhatsApp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurdu. Kullanıcılardan toplanan veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, işlem ve ödeme verileri ile konum bilgilerinin de bulunduğu açıklandı.

Bu düzenleme sonrası, popüler mesajlaşma uygulaması Türkiye'de liderliğini kaybetti.

WhatsApp'a tepki gösteren kullanıcılar, yerli uygulama BiP'e yöneldi.

BiP'e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

Turkcell'in açıklamasına göre, BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.

"Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP'i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.

"Turkcell mühendislerinin 2013 yılından beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. BiP'te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz. Bu tarzdaki uygulamalarda önemli olan hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin kullanıcılardan onayları dahilinde alınması, işlenmesi ve hizmetin sunulması için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasıdır. Örneğin bir iletişim uygulaması olan BiP kullanıcılarına arama ve mesajlaşma hizmetlerini sunabilmek için rehbere erişim izni talep etmektedir."

"Tüm bilgiler BiP'te güvende"

"BiP'in verileri Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP'te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor."

"Yedekleme ayarı açılmadıysa veriler tamamen siliniyor"

"BiP'teki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor."