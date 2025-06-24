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Bilim Teknoloji
TRT Haber 24.06.2025 09:40

Yerli teknoloji girişimlerine yurt dışı desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda uluslararası pazarlara açılmayı hedefleyen yaklaşık 100 Türk teknoloji girişimi Portekiz, Finlandiya, ABD ve Katar’da gerçekleştirilecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde desteklenecek.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Haber
Yerli teknoloji girişimlerine yurt dışı desteği

Milli teknoloji hamlesi kapsamında teknoloji yatırımları ve yerli girişimlere sunulan destekler hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yürütücülüğünde gerçekleşecek olan ‘Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı’ bu yıl da yapıldı.

4 Haziran’dan bu yana başvuruların kabul edildiği programda seçilen girişimlere kendilerini global sahnede tanıtma fırsatı, yatırımcılarla birebir görüşmeler, iş birlikleri ile uluslararası pazarlara kapı açılıyor.

 

Her dönem yaklaşık 100 girişim bu etkinliklerde destek aldı

Bakanlığın yaptığı çağrının yürütücülerinden olan İstanbul Kalkınma Ajansı, 2022 yılından bu yana program kapsamında seçilen girişimleri uluslararası etkinlerde destekliyor. Ajansın Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, her dönem yaklaşık 100 Türk teknoloji girişiminin faydalandığı bu programla girişimlerin küresel pazarlara açılmasını ve Türkiye’nin teknoloji girişimciliğinin dünyadaki bilinirliğinin artmasını hedeflediklerini dile getirdi.

“Bu program yalnızca bir fuar katılımından ibaret değil; aynı zamanda girişimcilerimizin küresel iş birlikleri kurmaları, yatırımcılarla doğrudan temas etmeleri ve yeni pazarlara açılmaları için kritik bir zemin sundu.”

Yerli teknoloji girişimlerine yurt dışı desteği

“Girişimlerimiz birçok uluslararası yatırımcının radarına girmeyi başardı”

Bu çağrı ile şimdiye kadar uluslararası etkinliklerde desteklenen girişimlerin önemli temaslar kurduğunu ve yeni anlaşmalara imza attığını belirten Taşkent, şunları söyledi:

“CES, Web Summit ve Slush gibi organizasyonlara katılan girişimlerimizden bazıları yatırım görüşmeleri başlattı, bazıları yurt dışına satış yapmaya başladı, hatta yurt dışında yeni birimler kurdu. Girişimcilik merkezlerimiz ise uluslararası ağlara entegre olarak Türkiye'nin tanıtımına ve yeni iş birliği fırsatlarının gelişmesine katkı sundu.

Bu program sayesinde girişimlerimizin hem görünürlüğü hem de güvenilirliği arttı; birçok teknoloji devi şirketin ve uluslararası yatırımcının radarına girmeyi başardılar.”

Süreç nasıl ilerleyecek?

Türkiye’de kayıtlı, teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş modellerine sahip ve küresel pazarlara açılma potansiyeli bulunan girişimlerin çağrıya başvurabileceğini belirten Dr. Ziya Taşkent değerlendirme sürecine dair de açıklamalarda bulundu.

“Değerlendirmelerde girişimlerin yalnızca başvuruda sundukları bilgiler esas alınıyor. Ekosistemden aldıkları destekler, yatırım geçmişleri, kazandıkları ödüller, ürünün teknolojik ve yenilikçi yönleri, pazardaki konumları, küresel pazarlara açılma stratejileri ve hazırlık düzeyleri, başvuru formunda sunacakları girişimi, ürünü ve yetkinlik düzeylerini gösteren kısa tanıtım videosuyla birlikte dikkate alınıyor. Seçilen girişimlerin Ağustos ayında ilan edilmesi planlanıyor. Bu girişimler, 2025 sonbaharı ve 2026 başında gerçekleşecek uluslararası etkinliklere katılım için desteklenecek.”

Yerli teknoloji girişimlerine yurt dışı desteği

Başvuru için son 1 hafta

Uygun kriterlere sahip Türk teknoloji girişimcilerinin başvurabileceği ve 4 farklı uluslararası etkinliği kapsayan destek programına başvurular 1 Temmuz’a kadar devam ediyor.

Her etkinlik için kriter ve destek kapsamının ayrıntılı bir şekilde web sitesinde yer aldığını vurgulayan Taşkent, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın duyurduğu 2025 yılı çağrısı, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar başvurulara açık. Başvurular, yatirimadestek.gov.tr/kge2025 adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor” dedi.

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