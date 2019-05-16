Alınan bilgiye göre, Deniz Kuvvetlerine yönelik çeşitli projeler yürüten, teslimatlar gerçekleştiren HAVELSAN, Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı tarafından Yeni Tip (Reis) Denizaltı için yürüyen 3 projesinden biri olan Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin (DBDS) dördüncü ürününü Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim etti.

Önümüzdeki dönemde DBDS ürünlerinin ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ana yükleniciliğinde inşası devam eden denizaltılara sırayla kurulumu ve bütünleştirmesi gerçekleştirilecek.

HAVELSAN mühendislerinin özgün tasarım çalışmaları sonucu ürettiği ve 2012'de TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık yarışmasında birinci olan DBDS, gelişmiş özellikleri ile yabancı denizaltı inşa ve modernizasyon programlarının dikkatini çekti. Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde mevcut Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonunda HAVELSAN’ın DBDS ürününün kullanılmasına karar verildi ve projede "fabrika kabul testi" aşamasına gelindi.

Yazılımının tamamı HAVELSAN iş gücü ile üretildi

TKMS ve HAVELSAN arasında 2011'de imzalanan DBDS sözleşmesi kapsamında yüzde 70 olarak öngörülen yerli katkı payı, yüzde 75 seviyesine yaklaştı. Yazılımının tamamı HAVELSAN iş gücü ile üretildi. Ayrıca DBDS denizaltıdaki farklı çevre koşullarında kullanılacağı için, uzun ve kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutulan kabinet ve gösterim birimleri, HAVELSAN’ın özgün tasarımı ve yerli üretim ile gerçekleştirildi.

Toplam 7 set sistem üretimini kapsıyor

DBDS projesi, 6'sı denizaltılarda ve biri de karaya konuşlu test ortamında olmak üzere toplam 7 set sistem üretimini kapsıyor. HAVELSAN, bahse konu denizaltı projesine, Savaş Yönetim Sistemi kapsamında 9 iş paketi ve Mk.48 torpido entegrasyonu ile de ayrıca yerli katkı sağlıyor.

Havadan bağımsız tahrik teknolojisi ile üretilmekte olan söz konusu denizaltı gemileri tamamlandığında denizaltılar için kritik olan Savaş Yönetim, Bilgi Dağıtım ve Torpido Atış Kontrol Sistemleri'nde HAVELSAN mühendislerinin imzası olacak.

HAVELSAN’ın yatırımları milli ekonomiye de katkıda bulunacak

Savunma Sanayi Başkanlığının görevlendirmesi ile HAVELSAN, bir yandan yerli üretim yolu ile hem son derece yüksek teknoloji ve kaliteli iş gücü gerektiren su altı teknolojileri alanında deneyim ve bilgi birikimi kazanıyor, hem de ekonomiye hatırı sayılır kaynak tasarrufu sağlıyor. Milli denizaltının geliştirileceği yakın gelecekte HAVELSAN’ın bugünkü yatırımları, savunma sanayisine olduğu kadar milli ekonomiye de katkıda bulunacak.

Geçtiğimiz yıllarda Meltem, GENESİS, Yeni Tip Karakol Botu ve MİLGEM gibi büyük ve önemli projelerde teslimatlara imza atan HAVELSAN, DBDS Projesi ile deniz projelerindeki bu başarılarını daha da ileriye götürebileceğini ve özgün tasarım ve ürünlerini yurt dışında da pazarlayabileceğini gösterdi.

Kaynak: AA