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Bilim Teknoloji
AA 20.03.2024 12:29

Yeni teknolojilerde çığır açacak projelere güçlü destek imkanı

Türkiye, yeni ve gelişen teknolojilerde atılım hedeflerken bu alanlarda çığır açacak projeleri güçlü şekilde destekleyebilmek için yeni bir çağrıya çıktı. Çağrıyla çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri başta olmak üzere çeşitli projelere destek verilecek.

Yeni teknolojilerde çığır açacak projelere güçlü destek imkanı

TÜBİTAK, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki uzun vadeli zorluklarla mücadele amacıyla geliştirilen Avrupa koordineli CHIST-ERA IV ERA-NET Araştırma Programı kapsamında proje çağrısı yaptı.

Bu kapsamda, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlanacak. Programa başvurular tek aşamalı yapılacak. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışıyor olmaları gerekiyor.

Konsorsiyumlar Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İsviçre, Tayvan ve Birleşik Krallık arasından en az 3 ülkedeki 3 bağımsız kurumla ortaklık yapılarak oluşturulacak.

Çağrıyla çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri başta olmak üzere çeşitli projelere destek verilecek.

Proje süresi en fazla 36 ay olacak

Program kapsamında, Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri desteklenecek.

Proje süresi en fazla 36 ay olacak şekilde planlanacak.

Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı, kurum hissesi ve proje teşvik ikramiyesi hariç, proje başına 190 bin avroyu, yürütücü kuruluş başına ise yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için de 190 bin avroyu aşamayacak.

Kabul edilen bütçeleri üzerinden yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları yüzde 100, büyük ölçekli özel kuruluşlar yüzde 60 ve KOBİ'ler yüzde 75 oranlarında desteklenecek.

Çağrı kapsamında yurt içi/dışı bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira ve proje ortakları arasında çalışma ziyareti, network gibi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere de en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına toplamda en fazla 311 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.

Son başvuru tarihi 10 Nisan

Uluslararası konsorsiyumun proje başvurusunun uluslararası proje koordinatörü tarafından 10 Nisan'a kadar CHIST-ERA internet sayfasından (http://www.chistera.eu/) elektronik ortamda yapılması gerekiyor.

Seçilen projeler aralık ayında başlayacak.

Türkiye, bu çağrı ve yaptığı çalışmalarla dünyada gelişen ve kendini sürekli yenileyen teknoloji sektöründe oyun kurucu ülkeler arasına adını yazdırmayı hedefliyor.

Bu amaçla bir taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde plan ve stratejilerle rotalar belirlenirken diğer yandan destek ve teşviklerle bu alanda çalışma yapan kurum ve kuruluşlara katkı sağlanıyor.

Türkiye bu alanlarda atılım için son olarak teknoloji girişimlerinin kalbi niteliği taşıyacak "Terminal İstanbul"un açılışını yapmıştı.

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