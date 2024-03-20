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Bilim Teknoloji
AA 20.03.2024 11:31

Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uçuş modeli ve anten testleri tamamlandı. Sistemin genel yapısıyla ilgili testlerin ardından uydu paketlenerek fırlatma merkezine gönderilecek.

Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024'e katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da soruları yanıtladı.

Haziran sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya yönelik çalışmalarda gelinen son aşamaya değinen Ertok, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Ertok, haziran sonu itibarıyla uydunun fırlatılmasının hedeflendiğini belirterek, sona yaklaşılırken tarihte kaymaların olabileceğini söyledi.

Yüzlerce mühendisin yaklaşık 10 yıldır Türksat 6A'nın üzerinde çalıştığını ve uydunun fırlatılışının heyecanla beklendiğini dile getiren Ertok, uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini kaydetti.

"Türkiye'deki uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı"

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın önemine dikkati çekerek, "Türksat 6A'nın en büyük önemi ülkemizin şu ana kadar yaptığı en büyük yerli üretim uydu olması. Üzerinde bir çok ekipman, yazılım sistemleri, yer sistemleri yerli olarak geliştirdi. Türksat 6A'nın en önemli tarafı, Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olması." değerlendirmesini yaptı.

Türksat 6A'nın 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirileceğini belirten Ertok, söz konusu yörüngede ömrü biten Türksat 3A uydusundaki bazı müşterilerin Türksat 6A'ya aktarılmasının planlandığını anlattı.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan ve Endonezya'ya kadar olan bölgenin de kapsama alanına gireceğine işaret eden Ertok, "Böylece kapsam alanımızı daha da genişletmiş olacağız." dedi.

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