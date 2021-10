Su ayıları 500 milyon yıldan fazla bir süredir Dünya'da yaşıyorlar ve insanlardan daha uzun hayatta kalabiliyorlar ancak bu küçük yaratıklara ait pek de fazla fosil bulunmamakta.

Bugüne kadar kayıtlara geçen üçüncü su ayısı fosili, Dominik Cumhuriyetinde 16 milyon yıllık bir kehribar parçası içinde asılı halde bulundu.

Isohypsibioidea familyasına mensup türün daha önce görülmeyen bir tür olduğu da ortaya çıktı. Hayvana Paradoryphoribius chronocaribbeus adı verildi.

Su ayıları bacakları olan en küçük hayvan olarak biliniyor.

Tesadüfen fark edildi

Araştırma, Proceedings of the Royal Society B adlı hakemli bilim dergisinde bugün yayımlandı.

Bilim insanları, aynı kehribarın içindeki karıncaları incelerken pençeli bacakları olan tıknaz bir şekil fark etti. Şekle yakından bakılınca bunun su ayısı olduğu ortaya çıktı.

Çalışmanın kıdemli yazarı, ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde biyoloji yardımcı doçenti Phil Barden yaptığı açıklamada, "Bir fosilin keşfi gerçekten nesilde bir kez görülen bir olaydır" dedi.

Su ayılarının bilinmeyen evrimsel yönleri ortaya çıkacak

Barden, keşfin neden önemli olduğunu anlattı.

"Asıl dikkat çekici olan şey, bu türün Dünya'da her şeyi görmüş her yerde bulunan eski bir soy olmasıdır. Yine de neredeyse fosil kaydı pek de bulunmayan hayalet bir soy gibiler. Herhangi bir su ayısı fosil kalıntısı bulmak, Dünya tarihi boyunca ilerlemelerini ampirik olarak görebileceğimiz heyecan verici bir an."

Fosil, araştırmacıların su ayılarının bilinmeyen evrimsel yönlerini görmelerine izin verdi, bu da onların milyonlarca yılda nasıl değiştiklerini anlayabilecekleri anlamına geliyor.