Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından sosyal medya bağımlılığına karşı alınması gereken önlemler sıralandı.

SİBERAY'ın paylaşımında, sosyal medya bağımlılığının sürekli çevrim içi bulunma isteği ve bulunulmadığı dönemlerde huzursuz ve mutsuz hissedilmesi durumu olduğu anlatıldı.

Sanal Ortam Gerçek Hayatınızı Olumsuz Etkilemesin

Sosyal Medya Bağımlılığı Nedir

Bağımlılığın Önüne Geçmek için Alınması Gereken Önlemler Nelerdir#SİBERAY pic.twitter.com/GfuyejZZTj — Siberay (@SiberayEGM) October 6, 2021

"Yeni hobiler edinin, sevebileceğiniz farklı aktivitelerle ilgilenin"

İletişim sorunları, yalnızlık ve asosyalleşme sosyal medya bağımlılığına iten sebeplerden. Paylaşımda, alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

- Bu bağımlılık, özellikle çocuklar ve gençler için daha çok risk teşkil etmektedir.

- Sosyal medya platformlarına belirli bir süre ara verin ve gerçek hayata yönelin.

- Yeni hobiler edinin, sevebileceğiniz farklı aktivitelerle ilgilenin.

- Sosyal medya kullanım süresini azaltın.

- Gerektiğinde bir uzmandan destek alın.