Google ‘Haritalar’ uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlandığını açıkladı.

Güncellemenin yayınlanmasının ardından Google Haritalar'ın sürücülere karbon emisyonunda en düşük seviyeyi sunan rotaları önermeye başlayacak.

En düşük karbon emisyonunu sağlayacak rotaları sunacak

Güncelleme ABD'de bu hafta, Avrupa ise gelecek yıldan itibaren yayınlanacak.

Yeni güncellemeyle birlikte Google Haritalar, trafik ve yokuş gibi faktörleri göz önünde bulundurarak en düşük karbon emisyonunu sağlayacak rotaları belirleyecek ve sürücülere bu rotaları sunacak. Bu rotalar, öncelikli olarak önerilecek.

[Fotoğraf: AP]

Yılda 1 milyon ton karbon salınımının önüne geçilecek

Diğer yandan Google, kısa bir süre önce 2030 yılına kadar düşük karbon emisyonu sağlayan enerji tüketimine geçiş yapacağını açıklamıştı.

Şirket CEO'su Sundar Pichai, yeni güncellemeyle yılda 1 milyon ton karbon salınımının önüne geçilebileceğini söyledi. Bunun yılda 200 bin aracın trafikten çekilmesi durumunda sağlanan karbon emisyonu tasarrufuna karşılık geldiğini hatırlattı.

“Acil ve anlamlı çözümlere ihtiyacımız var”

Pichai, iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit olmadığını vurguladı.

“Giderek daha yerel ve kişisel hale geliyor. Tüm dünyada orman yangınları, sel ve diğer aşırı hava koşulları sağlığımızı, ekonomilerimizi ve gezegenimizdeki geleceğimizi etkilemeye devam ediyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek için acil ve anlamlı çözümlere ihtiyacımız var.”