Yeni girişimlerin yarışacağı Big Bang 2018 için son başvuru 31 Ağustos'ta

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’in bünyesinde bulunan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge yarışmasına dahil olmak için bu yılın son başvurularının 31 Ağustos'a kadar alınacağını duyurdu.

Teknolojik, yenilikçi girişimlere sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimler için en doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e tüm teknoloji alanlarında ve sektörlerde başvuru yapılabiliyor.

Girişimcilere bir günde 17 milyon TL’yi aşan sermaye desteği

Kurulduğu günden bugüne kadar ülke genelinde bin 180 girişime ve 3 bin 345 girişimciye destek veren İTÜ Çekirdek’in 50 milyon TL’yi aşkın yatırım alan girişimlerinin toplam değerlemesi 455 milyon TL’yi geçiyor.

İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen ve dünyanın girişimciye en fazla kaynak sağlayan yarışmalarından olan Big Bang’de geçen yıl girişimcilere 17 milyon TL’yi aşan bir kaynak ulaştırılmıştı. İTÜ Çekirdek bu yıl, yeni paydaşları ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile bu rakamı daha öteye taşımayı hedefliyor.

"Girişimciler girişimlerini hayata geçirmek için yarını beklemesin"

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Girişimciler, girişimlerini hayata geçirmek için yarını beklemesin. İçinde bulunduğumuz günler girişimciler için yepyeni fırsatları barındırıyor. Her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediğimiz Big Bang yarışmasına kısa süre kala tüm girişimcileri İTÜ Çekirdek’e başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ Çekirdek olarak Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Otomobil İhracatçıları Birliği, ING Bank, Allianz, Anadolu Sigorta, 3M, Anadolu Efes’in de aralarında bulunduğu 40’ı aşkın paydaşları bulunduğunu ifade eden Tunçalp, bu yıl ayrıca kurum ve kuruluşlar ile yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda girişimcilere ilk müşteri bağlantılarını sağlamayı hedeflediklerini de bildirdi.

Kaynak: AA