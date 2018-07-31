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Atomlar elektronlarıyla ışık hızına yaklaştı

İsviçre Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'deki bilim insanları ilk kez atomu yörüngesindeki elektronla birlikte ışık hızına yakın hareket ettirmeyi başardı.

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Atomlar elektronlarıyla ışık hızına yaklaştı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'den yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da yapılan deneyde Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (BHÇ) düşük enerjili ışınla bir grup atomu çekirdeğinin etrafındaki tekil elektronla birlikte yaklaşık bir saat boyunca hareket ettirdiği, ardından aynı ışını tam güçle yükleyerek, 2 dakika boyunca elektronların çekirdekten kopup ayrılmadan hareketi sürdürmeyi başardığı belirtildi.

Bilim insanları daha az sayıda atomla aynı deneyi tam güçle 2 saate kadar sürdürmeyi başardı.

Atom ve elektronlar ışık hızına yaklaştı

Deney sırasında atom ve elektronların BHÇ içinde ışık hızına yakın bir hızda döndüğü saptandı.

"Atom parçalayıcı" olarak da anılan BHÇ, aslında daha önce de atomları bu hızlarda çevirmeyi başarmıştı. Ancak daha önce yapılan deneylerde atom yüksek hızlara ulaştığında etrafındaki elektronlar dağılarak çekirdekten ayrılıyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: elektron, CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, atom
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