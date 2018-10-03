  • 03 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.072
    EURO 7.026
  • BIST 97952.83
    ALTIN 234.173
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yaşlanmayı yavaşlatan molekül keşfedildi

Yaşlanmayı yavaşlatan molekül keşfedildi

Bilim adamları, birçok meyve ve sebzede bulunan Fisetin molekülünün yaşlanmayı yavaşlattığını keşfetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yaşlanmayı yavaşlatan molekül keşfedildi

ABD'de Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesinden Paul D. Robbins ve Laura J. Niedernhofer ile Mayo Clinic'ten James L. Kirkland ve Tamara Tchkonia'nın fareler üzerinde yaptığı araştırma, Fisetin molekülünün, sağlık ve ömür üzerinde çok olumlu etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Ayrıntıları EBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Fisetin'in yaşlı farelerde hasarlı hücre seviyesini düşürdüğü gözlendi.

Aynı ekibin yıl başında yaptığı başka bir araştırma, tedaviye geç yaşta başlansa bile hasarlı ve yaşlı hücreleri azaltma, sağlığı iyileştirme ve ömrü uzatmanın mümkün olduğunu ortaya koymuştu.

Flavanoid olarak da adlandırılan Fisetin, çilek, elma, armut, turunçgiller, üzüm, soğan, trabzon hurması, salatalık, brokoli gibi birçok meyve ve sebzede bulunuyor. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER