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Plüton'un milyarlarca mil ötesinde bir cisim keşfedildi

Plüton'un milyarlarca mil uzağında, bilim insanlarının "the Goblin" adını verdiği yeni bir cisim tespit edildi.

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Plütonun milyarlarca mil ötesinde bir cisim keşfedildi

Uluslararası Astronomi Birliğine bağlı Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada, Güneş Sistemi içinde Plüton'un milyarlarca mil uzağında, kendine ait yörüngesi olan bir cisim keşfedildiği belirtildi. 

Bilim insanları cisme "the Goblin (Gulyabani)" adını verdiklerini açıkladı. 

Carnegie Bilim Enstitüsü Gök Bilimcisi Scott Sheppard, cisme, Güneş Sistemi'nde var olduğuna inanılan 9'uncu gezegen olabilecek "Planet X'i" ararken ulaştıklarını belirterek, "Bu keşifle Planet X'in gerçekten var olma ihtimali yüzde 90'a ulaştı" dedi.

Varlığı ilk kez 1915'te Percival Lowell tarafından öngörülen Plüton'u, 1930'da Clyde Tombaugh keşfetmişti.

76 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, 2006'da "cüce gezegen"liğe düşürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: the Goblin, plüton, Planet X, güneş sistemi, cüce gezegen, cisim, Carnegie Bilim Enstitüsü
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