21.09.2025 14:36

Yapay zeka ödev arkadaşı mı, kopya aracı mı?

Çocukların ödevlerinde yapay zeka kullanımı giderek artıyor. Peki bu durum öğrenmeyi destekliyor mu, yoksa tembelliğe mi yol açıyor? Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, TRT Haber’e anlattı.

Yapay zeka ödev arkadaşı mı, kopya aracı mı?

Dijital çağda çocukların ödev yaparken yapay zeka uygulamalarına başvurması artık sık rastlanan bir durum.

Ancak uzmanlar, bu uygulamaların bilinçsizce kullanıldığında çocukların araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün, yapay zekanın doğru sınırlar içinde “ödev arkadaşı” olabileceğini ancak tek başına bırakıldığında çocukları tembelliğe sürükleyebileceğini vurguladı.

“Araştırmaya teşvik edebilir ama tembelliğe de sürükleyebilir”

Ergün’e göre yapay zeka, ödev yaparken çocuklara araştırma ve inceleme açısından büyük kolaylık sağlıyor.

Ancak tüm ödevi yapay zekaya bırakmak, çocukların hiçbir emek harcamadan yüksek not almasına yol açabiliyor.

Emine Ergün, “Bu durum çocukları tembelliğe sevk edeceği için anne babaların dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Yapay zeka ödev arkadaşı mı, kopya aracı mı?

Yapay zeka destekli ödevlerin zaman ve bilgiye erişimde kolaylık sağladığını belirten Ergün, klasik yöntemlerin önemini ise şu sözlerle anlattı:

“Ansiklopedi, kitap ve kütüphane kullanımı gibi yöntemler unutulmamalı. Çocukların her iki yöntemi de tanıması, hangi ödevde hangisinin daha uygun olduğuna karar vererek kullanması etkili olacaktır.”

“Okumadan çıktı alıyorlar”

Hazır cevapların risklerine de değinen Çocuk Gelişimi Uzmanı Ergün, çocukların çoğu zaman yapay zekadan aldıkları çıktıyı okumadan dosyaya eklediklerini söyledi.

“Ne verdiklerinden bile haberleri olmuyor. Bu yöntem; araştırma, okuma, inceleme, sorgulama gibi becerilerin gelişmesini engelleyebilir” uyarısında bulundu.

"Yasaklamak doğru değil, sınırlı kullanım şart"

“Yasaklamak doğru değil, sınırlı kullanım şart”

Yapay zekanın tamamen yasaklanmasının çözüm olmayacağını belirten Ergün, dengeli kullanımın önemine işaret etti:

“Bazı ödevlerde yapay zekaya izin verilebilir. Ama proje ya da maket gibi yaratıcılığı geliştiren ödevlerde çocukların kendi becerilerini kullanması çok daha etkili olacaktır.”

Ailelere uyarı: 'Ne yaptıklarını takip edin'

Ailelere uyarı: ‘Ne yaptıklarını takip edin’

Çocukların teknolojiyle iç içe büyüdüğünü hatırlatan Ergün, ailelerin sorumluluklarına dikkat çekti:

“Çocuk bilgisayar başına geçtiğinde gerçekten ödev mi yapıyor, yoksa hazır ödev sitelerinde mi dolaşıyor? Yaptığının farkında mı, aldığı çıktıyı okudu mu? Önemli olan sadece ödevin teslim edilmesi değil; sorumluluk, doğru davranışlar ve ahlaki değerlerle birlikte beceri kazanmasıdır.

Uzmanlara göre yapay zeka, eğitimde yasaklanacak bir araç değil.

Ancak bilinçsizce kullanıldığında çocukların yaratıcılığını, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini köreltebilir.

Bu nedenle hem öğretmenlere hem de ailelere önemli sorumluluklar düşüyor. 

