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Bilim Teknoloji
AA 03.09.2023 12:46

Yağışa rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi

Beşinci ve son gününde TEKNOFEST, şiddetli yağmura rağmen yoğun ilgi gördü.

Yağışa rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını 30 Ağustos'ta açtı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, beşinci gününde yağmura rağmen büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Yağmurluk giyip şemsiyeyle fuar alanını gezen ziyaretçiler stantları inceledi.

Yağışa rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi

"Yağmur yağacağını bildiğimiz halde geldik"

Eşi ve çocuklarıyla festivale gelen Mahmut Onay, yağmurlu olmasına rağmen TEKNOFEST coşkusundan geri kalmak istemediklerini söyledi.

Onay, "Yağmur yağmasına rağmen geri dönmedik, geziyoruz. Helikopterleri, uçakları, arabaları gördük çok beğendik." dedi.

Yağışa rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi

Ailesiyle festival alanındaki stantları gezen Ertan Yıldız, "İlk defa geliyoruz. TEKNOFEST’e yetişmek için dün Antalya’dan geldik. Yağmurlu olacağını bilemedik ama yağmurluk yetiyor. Yağmur durmasa da bizim için önemli değil, gezmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yağışa rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi

İki çocuğuyla birlikte festivale gelen Hüseyin Arslan, yağmura rağmen TEKNOFEST'in çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Yağışa rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi

Tek yağmurlukla çocuklarını yağmurdan korumaya çalışan Arslan, "Yağmur yağacağını bildiğimiz halde geldik. Çocukların çok ilgisi var. Biz de onlar istediği için geldik. Yağmur olsa da bir şekilde devam ediyoruz, dönmedik." dedi.

Festival kapanış töreniyle bugün sona erecek.

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