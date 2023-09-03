Yağışa rağmen TEKNOFEST'e yoğun ilgi

TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını 30 Ağustos'ta açtı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST, beşinci gününde yağmura rağmen büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Yağmurluk giyip şemsiyeyle fuar alanını gezen ziyaretçiler stantları inceledi.

"Yağmur yağacağını bildiğimiz halde geldik"

Eşi ve çocuklarıyla festivale gelen Mahmut Onay, yağmurlu olmasına rağmen TEKNOFEST coşkusundan geri kalmak istemediklerini söyledi.

Onay, "Yağmur yağmasına rağmen geri dönmedik, geziyoruz. Helikopterleri, uçakları, arabaları gördük çok beğendik." dedi.

Ailesiyle festival alanındaki stantları gezen Ertan Yıldız, "İlk defa geliyoruz. TEKNOFEST’e yetişmek için dün Antalya’dan geldik. Yağmurlu olacağını bilemedik ama yağmurluk yetiyor. Yağmur durmasa da bizim için önemli değil, gezmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

İki çocuğuyla birlikte festivale gelen Hüseyin Arslan, yağmura rağmen TEKNOFEST'in çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Tek yağmurlukla çocuklarını yağmurdan korumaya çalışan Arslan, "Yağmur yağacağını bildiğimiz halde geldik. Çocukların çok ilgisi var. Biz de onlar istediği için geldik. Yağmur olsa da bir şekilde devam ediyoruz, dönmedik." dedi.

Festival kapanış töreniyle bugün sona erecek.