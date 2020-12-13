Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Virgin Galactic'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu
[Fotoğraf: AA]
ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik'in yeni yörünge altı mekiği "VSS Unity"nin test uçuşu, motor arızası sebebiyle yapılamadı.
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, mekiğin roket motorunun çalışmaması nedeniyle, taşıyıcı uçak "VMS Eve" tarafından dünyaya geri getirildi.
Taşıyıcı uçak, yerel saatle 10.24'te şirketin ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasına kurduğu Spaceport America üssünden kalkış yaptı. Ardından 50 bin feet (yaklaşık 15 bin metre) yükseklikte mekiği bırakmaya hazırlanırken, ateşleme sisteminde sorunla karşılaşıldı.
Şirket yetkilileri, denemenin ileri tarihte yeni bir motorla tekrarlanacağını açıkladı.
Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.
Etiketler: ABD Uzay Çalışmaları
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