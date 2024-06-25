Uraloğlu: Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni 6A ile zirveye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu ithal eden konumdan uydu ihraç edebilecek duruma geldiğini söyledi.

Uraloğlu, ülkenin, ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, küp uydular ve yakın yörünge takım uydularıyla kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretmeye başladığına işaret etti.

"Uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımızı 5'e çıkardık"

Ülkede 1990'lı yıllarda başlayan uydu çalışmalarının yıllar içinde gelişerek ilerlediğini aktaran Uraloğlu, "Bakanlık olarak uzayda söz sahibi olmak adına çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımızı 5'e çıkardık. Şimdi ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemiz adına bir devrim gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin 30 yıl önce uzaya gönderilen Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, Türksat 6A ile zirveye çıkacak." diye konuştu.

Uraloğlu, en son uzaya gönderilen Türksat 5A ve 5B uydularının küresel bazda hizmet verdiğine dikkati çekti.

"Uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlık azalacak"

Türkiye'nin Türksat 6A ile ilk yerli haberleşme uydu platformunu geliştirdiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranıyla uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlık azalacak. Bir haberleşme uydusunun 200-250 milyon dolar değeri olduğunu düşünürsek, bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Çünkü bu uyduyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasında yer alacak ve buradan edindiğimiz tecrübelerle uzay yarışında Türkiye için yeni bir dönem başlayacak. Türksat 6A uydusu, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kadar önemli bir AR-GE projesi. Türksat 6A, uzayda Türkiye'nin ve Türk bayrağının temsilcisi olacak."

Uraloğlu, Türksat 6A'nın sistem tasarımı ile yazılım bileşenlerinin üretim ve testlerinin Türk mühendislerce Ankara'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildiğini anımsattı.

"Uydu geliştirme faaliyetleri sürecek"

Projeyle kazanılan yetkinliklerle gelecek dönemde uydu geliştirme faaliyetlerinin süreceğini dile getiren Uraloğlu, "Uydu teknolojilerinde bugüne kadar elde edilen AR-GE ve üretim kabiliyetinin ticarileşmesi önemli. Uydu alanındaki deneyimimizi yeni projelerle daha yukarılara taşıyacağız. Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın, fırlatıldığında 42 dereceye oturacağını ve 35 bin 786 kilometrelik uzaklıkta olacağını da bildirdi.

"Uzaydaki haklarımızın da sonuna kadar takipçisi olacağız"

Türksat 6A'yı bu sene sonu itibarıyla hizmete almayı öngördüklerini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye gözünü artık uzaya dikti, 1990'lı yıllardan itibaren bu alandaki yetkinliğini yükseltti ve uydu alanında da dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Ülkemizin uydu alanındaki tecrübesi Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle taçlandırılmış olacak ve uydumuz bize yeni bir dönemin kapısını aralayacak, ülkemiz için milat olacak. Birçok alanda yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz teknolojilerle beraber, uydular konusunda da yerli ve milli stratejimiz başarıya ulaştı. Artık Türkiye, uydu hizmeti alan değil, dost ve kardeş ülkelere de bu alanda kendi ürettiği teknolojiyle hizmet verecek konuma erişti. Bakanlık olarak hedefimiz, uydu pazarının önemli bir aktörü ve özel sektörümüzün de üretim yaptığı bir ülke olmak, bunun için gerekli altyapımız, mühendisimiz ve insan kaynağımız var. Ülke olarak uzay vatandaki yörünge hakkımızı da güvence altında aldık. Sadece deniz ve karada değil uzaydaki haklarımızın da sonuna kadar takipçisi olacağız."

"Türksat, dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden birisi"

Uraloğlu, Türksat'ın uydu yayıncılığı alanında Türkiye'nin en önemli şirketlerinden olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden birisi. Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada uydular üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlayan Türksat, karasal altyapının bulunmadığı bölgelerde müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunabiliyor. Uydu haberleşmesi alanındaki küresel çözümleriyle farklı diller ve kültürleri birbirleriyle buluşturan Türksat, sahip olduğu kablo altyapısı üzerinden yurt içindeki abonelerine analog ve sayısal TV, genişbant internet, sabit telefon, WEB TV ve bulut depolama hizmetleri de sağlıyor."

Uydu haberleşme hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Türksat'ın, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük ettiğini aktaran Uraloğlu, sözlerini, "Türksat, uydu ve uzay teknolojileri alanında yürütülen çalışmalarla dışa bağımlılığı azaltmayı, sahip olduğu imkanları ve kabiliyetleri artırmayı, ülke kaynaklarının verimli şekilde koordine edilmesine katkıda bulunarak Türkiye'nin yüksek teknoloji bakımından kendine yeterliliğini artırmayı, özellikle uydu ve uzay çalışmalarında bilginin üretime ve katma değere dönüştürülebilmesini sağlamayı hedefliyor." diye tamamladı.