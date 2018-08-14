Üniversitenin elektriği güneş enerjisinden sağlanıyor

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) elektirik ihtiyacının neredeyse tamamı, yenilenebilir enerji teknolojileri kullanılarak güneşten elde ediliyor.

20 dönümlük araziye güneş enerjisi santrali kuruldu

Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısına ve 20 dönümlük kampüs arazisine 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuran üniversite, ürettiği enerjiyi öncelikle öz tüketimde kullanıyor.

Bu sayede yılda 45 bin ağaç kadar karbondioksit emisyonu azaltılabiliyor. Santralin durumu ve üretim değerleri ise internet üzerinden anlık takip edilebiliyor.

"Gaziantep güneş enerjisi potansiyeli yüksek bölgelerden"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olduklarını, çok iyi bir üniversite olmanın yanı sıra iyi bir kampüs üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda bölgeye ve Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, Gaziantep'in, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bölgelerden biri olduğunu ancak bundan yeterince faydalanılamadığını görünce, bu yönde bir girişimde bulunmak istediklerini belirtti.

"Çevreci olmak zorundayız"

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversitenin binalarını yaparken yenilenebilir enerjiyi maksimum seviyede kullanmaya büyük önem verdiklerini anlattı:

"Çevreci olmak zorundayız. Üniversitelerin topluma ve sanayicilere önderlik etmesi lazım. Bunun yapılabileceğini ve uygun bir verimle çalışılabileceğini göstermek için bir planlama yaptık. Elektrik sarfiyatımızı hesapladık ve bunu sağlayacak bir güneş enerjisi yatırımı ne olmalı diye çalışmaya başladık. Yeşil, çevreci ve sıfır emisyonlu bir kampüs istiyoruz. Bu bizim parolamız. Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısını bu konseptte yaptık. 200 kilovatlık bir yatırımla bunu hallettik. O çalışmaya başlayınca kampüsün en ucuna, 20 dönüm araziye 1 megavatlık potansiyele sahip güneş tarlası kurduk. 1,2 megavatla kampüsümüzün ihtiyacının yüzde 100'e yakınını güneşten sağlıyoruz."

"Hedefimiz sıfır emisyona ulaşmak"

Prof. Dr. Yılmaz, gündüz saatlerinde üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığını, bunu şebekeye vererek, önemli miktarda gelir de elde ettiklerini söyledi.

"Elektrik ihtiyacının tamamına yakınını kendisi karşılayan tek üniversiteyiz. 5 yıldır sıfır emisyon, yeşil üniversite ve yenilenebilir enerjinin maksimum seviyede kullanıldığı bir üniversite konseptiyle çalışıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız binaların çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştiriyoruz. Bunun da hem bölgemize hem de ülkemize örnek bir model olmasını diliyoruz. Hedefimiz sıfır emisyona ulaşmak ve buna çok yaklaştık. Karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere büyük bir çaba gösteriyoruz. Bunun da çevreci bir üniversite olmanın bir gereği olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA