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Bilim Teknoloji
AA 20.05.2025 15:41

Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen ve bu yıl 17'ncisi Kayseri'de düzenlenecek olan "Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda hazırlıklar tamamlandı.

Uluslararası MEB Robot Yarışması yarın başlıyor

MEB tarafından her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen yarışma, bu yıl 21-24 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bakanlık tarafından 17'ncisi gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden katılım sağlanacağını söyledi.

Yarın yarışmanın başlayacağını belirten Esen, bugün yarışma kayıtlarının başladığını, yaklaşık 10 bin 500 katılımcının 3 bin 903 robotuyla mücadele edeceğini kaydetti.

Esen, "Yüzümüzün akıyla inşallah bakanlığımızın güvenine layık olacak şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Azerbaycan'dan gelen öğretmen Imamir Mirzoyeva ise 12 öğrenci ile yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Ekip olarak 5 yıldır yarışmaya katıldıklarını anlatan Mirzoyeva, "Farklı kategorilerde robotlarla yarışmaya hazırlandık. Geçmişte olduğu gibi derecelerle ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen öğrencilerden Muhammed Pashazade ise çok heyecanlı olduklarını ve kendilerini motive ettiklerini dile getirdi.

Yarışmada derece elde edeceklerini belirten Pashazade, "Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkedir. Bir millet ve iki devlettir." dedi.

Özbekistanlı öğrenci Mamurbek Yusupov da yarışmaya ilk kez katıldığını ve her şeyin çok güzel ilerlediğini kaydetti.

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