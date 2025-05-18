10 gençten 3'ü meslek seçimini yapay zekayla şekillendiriyor

Birçok sektörde yaygın biçimde kullanılan yapay zeka teknolojileri, teknik alanların yanı sıra günlük yaşamın her boyutunda etkisini giderek artırıyor. Bireylerin karar alma süreçlerinde etkin bir danışman haline gelen bu teknolojiler, özellikle kişisel ve mesleki tercihlerde yol gösterici bir konuma yerleşiyor.

Eğitimden kariyer planlamasına, yaşam tarzı seçimlerinden finansal kararlara kadar birçok alanda başvurulan yapay zeka, kullanıcıların alternatifleri değerlendirmesine ve bilinçli adımlar atmasına katkı sağlıyor.

Bu çerçevede yapılan araştırmalar, yapay zekanın genç kuşak başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri tarafından karar süreçlerinde aktif biçimde kullanıldığını ortaya koyuyor.

Yapay zekanın tavsiyeleri önemseniyor

The Network ve Boston Consulting tarafından gerçekleştirilen, Türkiye ayağını Kariyer.net'in yürüttüğü "Global Yeteneklerin Şifresi" adlı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 84,8'i yapay zeka tarafından sunulan tavsiyeleri "çok" ya da "kısmen" doğru ve etkili bulduğunu belirtirken, yüzde 21'lik kesim ise bu tavsiyeleri "çok doğru ve etkili" olarak değerlendirdi.

Yapay zekanın en yoğun kullanıldığı alanın yüzde 40'la iş başvurusu süreci olduğu tespit edilen araştırmada, yaşam tarzı değişiklikleri yüzde 29, kariyer kararları yüzde 26, eğitim veya kurs seçimi yüzde 24, kişisel finans yönetimi yüzde 21, meslek seçimi ise yüzde 17,4 oranla öne çıkan diğer alanlar olarak sıralandı.

Gençlerin meslek seçimindeki yapay zekaya başvuru oranında ise genelin üzerinde bir istatistiğe ulaşıldı. 18-34 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 30'u, kariyer planlamasında yapay zeka destekli araçlardan yararlandığını aktardı.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 78'i yapay zeka önerileri doğrultusunda verdikleri kararlardan memnun kaldığını, yüzde 17,6'sı bu kararlardan tatmin olmadığını, yüzde 4,3'ü ise pişmanlık duyduğunu aktardı. Yapay zekadan aldığı önerilerle ilgili herhangi bir geri bildirimde bulunmayanların oranı da yüzde 67,5 oldu.

"Yaklaşık 2 milyon kişinin iş bulmasına katkı sağladık"

Araştırmaya ilişkin, değerlendirmelerde bulunan Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, yılda 1,9 milyon kişinin yeni işini bulmasına doğrudan katkı sağladıklarını söyledi.

Sahip oldukları geniş veriyi analiz ederek ve araştırmalar gerçekleştirerek hem şirketlere hem de adaylara faydalı içgörüler sunduklarına değinen Uysal, "Bu kapsamda araştırma sonuçlarımız, Türkiye'de çalışanların yapay zekayı büyük ölçüde benimsediğini gösteriyor. Halihazırda Türkiye'de yeteneklerin yüzde 45'i, globalde ise yeteneklerin yaklaşık yüzde 40'ı, iş süreçlerine yapay zekayı dahil ediyor." dedi.

Uysal, meslek seçimi gibi adayların kariyerine doğrudan etki eden süreçlerde yapay zeka kullanımının artmaya başladığını vurgulayarak, "Gençlerin meslek seçiminde yapay zekadan faydalanmaya daha eğilimli olmasını olağan karşılıyoruz. Bu kuşak, teknolojiyi içselleştirmiş, hızlı bilgiye ulaşmayı ve alternatifleri değerlendirmeyi önemseyen bir yapıya sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın son yıllarda insan hayatındaki yerinin güçlendiğini söyleyen Uysal, "Bu teknolojilerin karar alma süreçlerinde daha aktif rol oynaması, kaçınılmaz hale geldi. Özellikle kariyer gibi kişisel ve uzun vadeli etkileri olan konularda yapay zeka destekli araçlar, gençler için yol gösterici bir kaynak haline dönüştü." diye konuştu.

Uysal, Kariyer.net olarak kendilerinin de bu dönüşümün bir parçası olduklarını, halihazırdaki projelerine ek olarak yapay zekayla zenginleştirilen ürünlerle, adayların ihtiyaç duyduğu yönlendirmeyi güvenilir, erişilebilir ve veri temelli bir şekilde sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Profesyonel yaşamla ilgili karar süreçlerinde tercih ediliyor"

Araştırmanın, yapay zeka araçlarının kullanıcılar tarafından en çok profesyonel yaşamla ilgili karar süreçlerinde tercih edildiğini ortaya koyduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Özellikle bireylerin iş hayatlarını doğrudan etkileyen konularda bu teknolojilerden faydalanma eğilimi oldukça yüksek. Kullanıcılar, yapay zekayı bir yol arkadaşı gibi görerek, kritik kararlarda fikir almak, seçenekleri değerlendirmek ve daha hızlı çözüm bulmak için kullanıyor. Bu tablo, yapay zekanın özellikle profesyonel karar noktalarında daha yoğun kullanıldığını gösteriyor. Özel hayatla ilgili karar süreçlerinde kullanımı ise henüz daha sınırlı."

Katılımcıların 5'te 1'inden fazlasının, yapay zeka tavsiyelerini çok doğru ve etkili bulduğunu hatırlatan Uysal, "Bu durum, kullanıcıların önemli bir kısmının yapay zekayı güvenilir bir danışman olarak gördüğünü gösteriyor. Güven düzeyine baktığımızda ise yüzde 64 oranla kullanıcıların çoğu, orta seviyeyi işaret ediyor. Bu güvenin zamanla artması için şeffaflık, doğruluk ve kişiselleştirme konularında gelişim sağlanması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Uysal, yapay zekadan aldığı önerilerle ilgili herhangi bir geri bildirimde bulunmayanların oranının hala yüksek kalmasını ise kullanıcıların deneyimlerini paylaşma alışkanlığının düşük olmasına ve platformlar tarafından bu sürecin henüz yeterince teşvik edilmemesine bağladı.

Kullanıcıların deneyimlerini paylaşmaya daha fazla teşvik edilmesi halinde, bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesinin mümkün olacağına inandığını aktaran Uysal, "Geri bildirim mekanizmalarının güçlü hale gelmesi, yapay zekanın doğruluk oranını artıracak, kullanıcı güvenini pekiştirecek ve platformların daha etkili çözümler sunmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.