Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulması planlanıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, başkent Şam'da Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halabi ile yükseköğretim alanında anlaşmalar imzalamak üzere bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmeye Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Türkiye'den bazı üniversitelerin rektörleri, YÖK başkan vekilleri, başkan danışmanı, bilgi işlem ve dijitalleşme daire başkanları katıldı.

İmza protokolünün ardından konuşan Özvar, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından önemli bir protokol imzalandığını belirtti.

Şam'da kurulması planlanan Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin protokolün en dikkati çeken maddelerin biri olduğunu belirten Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi doğrultusunda başlatılan bu girişimin, iki ülkenin de ortak vizyonu olarak öne çıktığını vurguladı.

Özvar, "Suriyeli muhataplarımız da bu projeye tam destek veriyor. Üniversitenin kuruluş çalışmaları çok yakında başlayacak." dedi.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim alanında iki ülke arasında kapsamlı işbirliği sürecinin resmen başladığını belirterek, "Diploma tanıma konusunda anlaşma sağlandı, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Suriyeli öğrencilerin diplomaları Suriye tarafından tanınacak." diye konuştu.

Özvar, ikinci önemli başlığın Suriye'deki üniversitelerin dijital dönüşüm sürecine Türkiye'nin sağlayacağı katkılar olduğunu dile getirdi.

Türk üniversitelerinin, Suriyeli yükseköğretim kurumlarının bilişim altyapısının güçlendirilmesine destek vereceğini ifade eden Özvar, "Yükseköğretim bilgi sistemimizin Suriye'deki üniversiteler tarafından da kullanılması için gereken adımlar atılacak. Bu sayede Suriyeli üniversiteler dijital altyapıdan istifade edebilecek." şeklinde konuştu.

Kalite güvencesi ve akreditasyon işbirliği

Protokolde öne çıkan bir diğer maddenin ise akademik değişim programları olduğunu aktaran Özvar, "Öğrenci ve öğretim üyeleri arasında karşılıklı mübadele programlarının uygulanması konusunda da iki taraf mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Başta tıp, mühendislik, ziraat, kuraklık ve gıda güvenliği olmak üzere birçok alanda ortak bilimsel projelerin hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını belirten Özvar, üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmek adına yakın zamanda ortak toplantılar yapılacağını anlattı.

Ayrıca, iki ülke üniversiteleri arasında akreditasyon ve kalite güvencesi alanında da ortak çalışma yapılmasına karar verildiğini kaydeden Özvar, bu çerçevede yükseköğretimde kalite standartlarının geliştirilmesi için ortak mekanizmaların oluşturulacağını bildirdi.

"Bu anlaşma büyük bir önem taşımaktadır"

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halabi de YÖK ile imzalanan işbirliği protokolünün, Suriye'nin yükseköğretim sistemi açısından "yeniden doğuş ve tarihi bir adım olduğunu" söyledi.

Protokolün gelecek dönemde Suriye yükseköğretim sisteminde önemli bir gelişim ve kalkınma aşamasına zemin hazırlayacağını vurgulayan Halabi, "Özellikle Suriye'ye uygulanan haksız yaptırımların kaldırılmasının ardından bu anlaşma büyük bir önem taşımaktadır." dedi

Anlaşmada bilimsel araştırmaların desteklenmesi, akademik ortamların geliştirilmesi ve Suriye'deki üniversitelerin altyapısının güçlendirilmesi gibi birçok başlığın yer aldığını belirten Halabi, iki ülke arasında akademik diplomaların da karşılıklı tanınmasına yönelik işbirliğinin başlatıldığını söyledi.

Türkiye'ye teşekkür

"Bugün yaklaşık 16 bin Suriyeli öğrenci Türkiye üniversitelerinde eğitim görüyor. Bu öğrenciler bizim omuzlarımızdaki bir emanettir" diyen Halabi, Türkiye ile birlikte üniversiteler arası işbirliğini içeren bir yol haritası çizildiğini belirtti.

İki taraf arasında Şam'da kurulması planlanan ortak bir üniversitenin de ele alındığını söyleyen Halabi, bu üniversitenin hem Suriye hem de bölge için seçkin bir yükseköğretim kurumu olacağını vurguladı.

Eğitim kalitesinin artırılması ve akademik sıralamaların yükseltilmesi gibi alanlarda Türkiye ile ortak çalışmalar yürütüleceğini anlatan Halabi, ayrıca bilimsel atölyeler, ortak konferanslar, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarının da anlaşmanın önemli ayaklarından biri olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Halabi, "Türkiye, yerinden edilenleri okullarını ve üniversitelerini açarak büyük bir insani duruş sergilemiştir. Diplomasi sürecindeki yapıcı rolü de takdire şayandır. Bu anlaşma, yükseköğretimde yeni bir başlangıç ve yeniden doğuş anlamı taşımaktadır." dedi.