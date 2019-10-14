10 yıldır Türkiye’nin kültürel diplomasi alanında öncü kuruluşu olan Yunus Emre Enstitüsü, 48 ülkedeki 58 merkezi ile Türk kültürünün, sanatının, tarihinin ve Tükçenin tanıtımı için yaptığı çalışmalara akademik ve bilimsel iş birliklerini de ekliyor.

Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ile Türkiye’nin akademik ve bilimsel kapasitesini de tanıtan enstitü, Belçika'nın başkenti Brüksel’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak bir etkinlik düzenledi.

TOBB Brüksel ofisindeki etkinliğe katılan yerli ve yabancı diplomatlar, Avrupa Birliği (AB) kurumları yetkilileri, iş insanları, öğrenciler ve akademisyenler, etkinlikte çalışma ağlarını genişletti.

Temeli birkaç yıl öncesine dayanan TABİP ve Yunus Emre Enstitüsünün bilim kurulu üyelerinin temellerini attığı bu proje, Türkiye dışında artık dünyada da adından söz ettiriyor.

TABİP'in sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Türkiye'yi akademik ve bilimsel yönleriyle tanıttılar

8 Ekim’de Brüksel’de düzenlenen ağ kurma etkinliği ile akademik ve bilimsel iş birliğinin uluslararası ilişkilerde ve Türkiye ile kurulan ve kurulacak olan bağlardaki önemine değinildi.

Projenin de tanıtıldığı etkinlikte katılımcılar, çalışma ağlarını geliştirme fırsatı ve Türkiye’yi akademik ve bilimsel yönleriyle de tanıma ve tanıtma fırsatı

yakaladı.

Türkiye'nin Belçika Büyükelçisi Levent Gümrükçü, yeni bilim diplomasisi konseptine bir diplomat olarak oldukça inandığını ve bu tür girişimlerle Türkiye’nin gerçekten sürdürülebilir bağlar kurabileceğini belirtti.

Gümrükçü, bu projeyi hayata geçirenleri kutladığını ve kısa zamanda TABİP’in aldığı yolu hayranlıkla gözlemlediğini de belirtti.

Katılımcılar projelerini paylaştı

AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, TABİP’in yeni ve etkili bir proje olduğunu anlattı.

Flaman Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Koen Verlaeckt, Belçika'daki Yunus Emre Enstitüsünün bu girişimlerini takdirle karşıladığını belirterek, akademik ve bilimsel alandaki iş birliklerine ilişkin fırsatlara ve gelişmelere konuşmasında yer verdi.

Yunan AB parlamenteri Miltiadis Kyrkos, Türkiye’nin Yunus Emre Enstitüsü eliyle TABİP projesini başlatmasını takdirle karşıladığını belirtti.

Türkiye’nin göçmenler konusunda oynadığı önemli rolden de bahseden Kyrkos, tarihin iki tarafta farklı şekilde yazılması veya Makedonya sorunun tek bir kelimenin eklenmesiyle çözülmesi ve benzeri siyasi olay ve çıkmazlara takılmadan sürdürülebilir ilişkiler kurmanın her tarafın çıkarına olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından düzenlenen resepsiyonda, katılımcılar birbirleriyle projelerini paylaşma ve ortaklıklar kurma fırsatı da yakaladı.

Üniversite ağının genişletilmesi fikriyle ortaya çıktı

TABİP, Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşundan beri gelişen Türkoloji alanına yoğunlaşmış üniversite ağının genişletilmesi fikriyle ortaya çıktı.

Enstitü, Türkiye ekonomisi için de doğrudan çıktıları olan projelere aracılık etmek maksadıyla 3 yıl önce bilim kurulu kurarak çalışmalarına başladı.

Çalışmaların amaçlarından bazıları ise şöyle:

"Kültürel zeminde yürütülen diplomasi faaliyetlerini sürdürebilir kılmak, Türkiye’nin evrensel ufkunu ve gücünü dünyaya göstermek, Türk akademi ve bilim çevrelerini küresel bir ağa kavuşturmak, Türkiye’deki yatırım olanaklarını, akademik ve bilimsel kapasiteyi geliştirmek ve tanıtmak."

Nitelikli insan kaynağını artırmayı hedefliyor

Proje Cumhurbaşkanlığı himayesinde olgunlaşma sürecini tamamlayarak birçok alt proje, etkinlik, yaz okulu, program ve araçla hızla lanse edildi ve çalışmalarına başladı. Proje kapsamında şunlar hedefleniyor:

"Türkiye’deki kurumların, üniversitelerin ve özel sektörün faaliyetlerini küresel çapta desteklemesi, portal üzerinden çalışma ağlarını geliştirmesi, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlaması, bilimsel konular üzerinden küresel politikalara etki edebilmesini sağlaması, nitelikli insan kaynağını artırması, bilimi diplomatik bir araç olarak kullanması."

Kaynak: TRT Haber