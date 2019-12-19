Mars’ın gizemli perdesini aralamayı amaçlayan keşif çalışmaları 2020’de yoğunlaşacak. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Temmuz ayında kızıl gezegene keşif aracı göndermeyi planlıyor.

Aylar sürecek yolculuğun ardından 2021’de Mars’taki Jezero kraterine ulaşması hedeflenen keşif aracı, kızıl gezegendeki jeolojik yapı ve iklimi inceleme altına alacak, örnek toplayacak.

Mars’a keşif aracı göndermek için Çin de sırada. Çin Uzay Ajansı'na ait keşif aracının Mars yolculuğu da 2020 yazında başlayacak.

Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya ise ortak bir proje için kolları sıvadı. Proje kapsamında altı tekerlekli prototip araç, geçen yıl İspanya’daki kayalık Tabernas çölünde denendi. Bu ortak projeyle, NASA’nınkinden farklı olarak, Mars’ın yüzeyinden derine inerek inceleme yapılacak.

Altı tekerlekli keşif aracı, kızıl gezegenin yüzeyinden iki metre derinliğe inecek ekipmana sahip. Keşif aracının, dokuz ay sürecek yolculuğun ardından Mart 2021’de Mars’a ulaşması hedefleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de Mars’a gelecek yıl uzay aracı göndermeyi amaçlıyor. Hazırlık çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Fırlatma işleminin Japonya’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Kaynak: TRT Haber

