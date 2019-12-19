Ulaştırma Bakanından TRT Haber'e özel Google açıklaması19 Aralık 2019 Perşembe 13:00 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 13:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Google servislerinde yaşanan yurt dışı kaynaklı sorunun siber olaylara müdahale merkezinden izlendiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Google servislerinde yaşanan erişim sorunu ile ilgili, TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.
Bakan Turhan, şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışı kaynaklı olduğunu belirlediğimiz problemi, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Kriz Merkezinde ülkemizdeki GSM operatörleriyle bağlantı kurarak izledik. Şu anda ulaşım rahatlamış durumda, normalleşmeye döndü. Google'ın global merkezinden bir sorun oldu. Bu da Google'ın ülkemizde bir merkez oluşturması gerekliliğini ortaya koydu. Şu anda durum normale döndü diyebiliriz."
Kaynak: TRT Haber