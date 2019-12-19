Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Google servislerinde yaşanan erişim sorunu ile ilgili, TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.

Bakan Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı kaynaklı olduğunu belirlediğimiz problemi, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Kriz Merkezinde ülkemizdeki GSM operatörleriyle bağlantı kurarak izledik. Şu anda ulaşım rahatlamış durumda, normalleşmeye döndü. Google'ın global merkezinden bir sorun oldu. Bu da Google'ın ülkemizde bir merkez oluşturması gerekliliğini ortaya koydu. Şu anda durum normale döndü diyebiliriz."

Kaynak: TRT Haber