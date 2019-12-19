Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'den Moskova'ya bir heyet gitmesi kararlaştırıldı. Türk heyeti önümüzdeki hafta Moskova'da olacak ve görüşmede, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya mutabakatı kapsamlı olarak ele alınacak.

Moskova'ya gidecek heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de heyette yer alacak.

Moskova'daki görüşmelerde Libya’da istikrarlı bir ortamın sağlanmasına yönelik ortak atılacak adımlar ve işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber