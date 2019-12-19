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Terör örgütü PKK/YPG'ye sonbahar darbesi19 Aralık 2019 Perşembe 09:17 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 09:20
Güvenlik güçlerinin sonbaharda yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarda, aralarında "kırmızı" kategoride yer alan isimlerin de bulunduğu bin 320 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında sonbaharda düzenlediği operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe indirdi.
Sonbaharda gerçekleştirilen operasyonlarda bin 320 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan Servet Aydın, Söylemez Yaşar ve Beraat Afşin de bulunuyor.
Örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınan 865 zanlıdan 360'ı tutuklandı.
Kaynak: AA
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