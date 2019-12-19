Güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında sonbaharda düzenlediği operasyonlarda, kış üslenmesine hazırlanan terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe indirdi.

Sonbaharda gerçekleştirilen operasyonlarda bin 320 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan Servet Aydın, Söylemez Yaşar ve Beraat Afşin de bulunuyor.

Örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınan 865 zanlıdan 360'ı tutuklandı.

Kaynak: AA