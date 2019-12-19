Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzelenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin "Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü" oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Birlikte ne yapabiliriz sorusuna odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkat çekiyoruz.

Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.

"Faizsiz modelleri yaygınlaştırdık"

İslami finans meselesini de öncelikle gündemimize almamız gerekiyor. Faiz yerine üretimi, ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında Malezya'nın dünyada öncü bir konumu var. Biz de bu alanda önemli mesafeler aldık. Gerek kamu, gerek se özel bankalarımız bunlar aracılığıyla faizsiz modelleri yaygınlaştırdık.

"Faizsiz finans alanında çalışma grubu kurabiliriz"

Faizsiz finans alanında ülkelerimiz arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bunları somutlaştırmak adına finans uzmanlarımızdan müteşekkil bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz.

İkili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini söylüyoruz. Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızın şoklara karşı kırılgan hale getiriyor.

Müslümanlar olarak son derece genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz, ancak bu sermayeyi harekete geçirerek eğitimde sıkıntılarımız var. Üniversitelerimiz kendi aralarında iş birliklerini yaygınlaştırabilir.

Güvenli bölge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor. Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." dedi.

Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber