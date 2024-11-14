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Bilim Teknoloji
AA 14.11.2024 11:09

ULAK'tan genç mühendislere iş fırsatı: ADAY KİM Programı

Türkiye’nin yerli haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ULAK Haberleşme AŞ, genç mühendis adaylarına eğitim ve iş fırsatları sunmak amacıyla "Aday Kablosuz İletişim Mühendisleri Programı" (ADAY KİM) başlatıyor.

ULAK'tan genç mühendislere iş fırsatı: ADAY KİM Programı

ULAK Haberleşme AŞ’den alınan bilgiye göre, "ADAY KİM" programı ile kablosuz iletişim alanında kariyer yapmak isteyen mühendis adaylarına istihdam fırsatı sunulması amaçlanıyor.

Şirket, aynı zamanda üniversitelerle iş birliği yaparak ileri haberleşme teknolojilerine ilişkin eğitimler verecek. Eğitimlerin zamanı, yeri ve süresi üniversitelerle yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek.

ADAY KİM programı, genç mühendis adaylarını 5G ve 6G, akıllı ulaşım sistemleri gibi alanlarda geleceğe hazırlamanın yanı sıra Türkiye'nin yerli ve milli kablosuz haberleşme teknolojilerini geliştirme sürecinde görev alacak insan kaynağını da yetiştirecek.

ULAK Haberleşme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli "Sektör Kampüste Projesi" kapsamında halihazırda Milli Teknoloji Hamlesi kodlu kredili dersler aracılığıyla mühendis adaylarına V2X, 5G teknolojileri, güvenlik ve dijital altyapı konularında eğitimler sunuyor.

Bu derslerde ULAK mühendisleri, Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemlerine katkı sağlayacak yeni nesil haberleşme teknolojilerini, güvenlik uygulamalarını ve iletişim altyapısını genç mühendis adaylarına aktarıyor.

"ADAY KİM" programıyla iş fırsatı

"ADAY KİM" programı, kablosuz iletişim teknolojilerine ilgi duyan mühendis adaylarına staj ve iş imkanları sunacak.

ULAK'ın uzman kadrosuyla çalışma imkanı bulan adaylar, sektörde deneyim kazanarak yeni nesil haberleşme sistemleri üzerine bilgi sahibi olacak. Program sonunda başarılı adaylar ULAK’ta kariyerlerine devam etme fırsatına sahip olacak.

ULAK Haberleşme, hem "ADAY KİM" programı hem de üniversitelerle yürütülen eğitim işbirlikleriyle Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendirme vizyonuna katkı sağlamayı ve genç mühendislerin sektörel yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

ETİKETLER
5G Eğitim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ULAK Haberleşme Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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