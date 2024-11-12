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Bilim Teknoloji
AA 12.11.2024 12:03

KVKK, yapay zeka kullanıcılarını mahremiyet konusunda uyardı

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, yapay zeka sohbet robotlarını kullananlara yönelik, "Bireyler, mahremiyetlerini riske atabilecek düzeyde bilgi paylaşımından kaçınmalı" uyarısında bulundu.

KVKK, yapay zeka kullanıcılarını mahremiyet konusunda uyardı

KVKK, yapay zeka tabanlı sohbet robotları ile ilgili "Sohbet Robotları (ChatGPT Örneği) Hakkında Bilgi Notu" adlı bir çalışma hazırladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan KVKK Başkanı Prof. Dr. Bilir, yapay zeka sohbet robotlarının insan ile teknoloji arasındaki mevcut etkileşimi ileri bir seviyeye taşıdığını belirterek, söz konusu etkileşim sağlanırken yoğun bir veri işleme faaliyetinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Mahremiyeti riske atacak bilgi paylaşımından kaçınılmalı

Bilir, yapay zeka sohbet robotlarının kişisel veriler ile temas ettiği noktaların daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Sohbet Robotları (ChatGPT Örneği) Hakkında Bilgi Notu'nun yayımlandığını bildirdi.

Bilgi notunda, genel olarak yapay zeka sohbet robotlarının ne işe yaradığına, bu robotlar aracılığıyla hangi kişisel verilerin işlendiğine ve sohbet robotu uygulamaları geliştirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine yer verildiğini söyleyen Bilir, "Bireyler mahremiyetlerini riske atabilecek düzeyde bilgi paylaşımından kaçınmalı" uyarısında bulundu.

"Risklere karşı farkındalığa sahip olmak önemli"

Yapay zeka sohbet robotlarının devamlı bir şekilde öğrenme ve gelişme sürecine sahip olmalarının onları diğer sohbet robotlarından ayırdığını aktaran Bilir, bu tür sistemlerin yüksek performansla çalışabilmek için büyük miktarlarda veriye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bu kapsamda işlenen çeşitli verilerin yanı sıra kullanıcılar tarafından sağlanan metin içeriği, konuşma ve ses verisi gibi verilerin de işlenebildiğine dikkat çeken Bilir, hem uygulama geliştiricilerinin hem de kullanıcıların kişisel veriler konusundaki risklere karşı yeterli farkındalığa sahip olmalarının önemli olduğunu kaydetti.

"Yapay zekadan faydalanılmalı fakat bireyin mahremiyeti göz önünde tutulmalı"

Prof. Dr. Bilir, yapay zekadan faydalanırken, yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerektiğini, bireylerin mahremiyetinin göz önünde tutulması gerektiğini bildirdi.

Uygulama geliştiricilerin veri güvenliğine ilişkin tedbirler alması gerektiğine vurgu yapan Bilir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, insan hayatını kolaylaştırmak, iş süreçlerini iyileştirmek ve modern dünyanın sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek amacıyla kullanılmalıdır. Fakat bu çözümleri hayata geçirirken, mahremiyet gibi bireye ait değerleri unutmamak gerekir. Dolayısıyla yapay zeka tabanlı sohbet robotu uygulamaları geliştirilirken hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket edilmeli, veri güvenliğine ilişkin tedbirler alınmalıdır. Elbette yapay zekadan faydalanılmalıdır, fakat bireyin mahremiyeti göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle hukuka uygun veri işleme bakımından ilgili yasal düzenlemeler dikkate alınmalı ve insan odaklı bir yaklaşım sergilenmelidir."

Sohbet robotlarına ilişkin çocuklar için ayrıca tedbirler alınabileceğini belirten Bilir, çocuklara yönelik yaş tespitinin doğru ve güvenilir şekilde yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

KVKK Başkanı Bilir, "Çocukların olumsuz deneyimler yaşamaması için gizlilik ve güvenlik ayarları düzenlenmeli, önceden gerekli önlemler alınarak güvenli bir kullanım ortamı sağlanmalıdır" dedi.

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