ULAK Haberleşme, 6G için 208 patent başvurusu gerçekleştirdi

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Türkiye'yi teknoloji tüketicisinden üreticisi konumuna taşıma hedefiyle hareket eden ULAK Haberleşmenin, bu adımıyla uluslararası rekabet gücünü artırma ve 6G standartlarının oluşumunda söz sahibi olma iradesini net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Bu kapsamda şirketin, 6G alanında ülkenin patent alanında ilerlemesi için çalışmalar yaptığını vurgulayan Kömürcü, patentlerin yalnızca tescil edildikleri ülkede geçerli olması nedeniyle ULAK Haberleşmenin, her ülke için ayrı ayrı patent başvurusu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kömürcü, bugüne kadar şirketin 6G alanında yaptığı patent çalışmalarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri alanındaki öncü kuruluşu olarak, gelecek nesil iletişim altyapılarında stratejik öneme sahip 6G teknolojileri odağında şimdiye kadar 208 patent başvurusu gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attık. Şirketimiz tarafından 85 patent, Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında uluslararası düzeyde, 9'u ABD'ye, 114'ü ise ulusal olarak yapıldı. Bugüne kadar 3 patent ABD Patent ve Marka Ofisi, 54 patent de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olmak üzere 57 patent başvurumuz tescillenmiş durumda." dedi.

"208 başvuruluk portföy Türkiye'nin küresel yarışta kararlılığını simgeliyor"

6G'nin yalnızca daha yüksek veri hızı değil, yapay zeka destekli ağlar, ultra düşük gecikme süresi ve milyarlarca cihazın gerçek zamanlı bağlantısıyla hayatın tüm alanlarını dönüştürecek bir paradigma değişimi olduğuna dikkati çeken Kömürcü, ULAK Haberleşme olarak, bu dönüşümün merkezinde yer alma vizyonuyla 6G teknolojilerine yönelik patent çalışmalarını hızlandırdıklarını anlattı.

Kömürcü, 208 başvuruluk bu portföyün, Türkiye'nin bu küresel yarışta sadece izleyici değil, aktif oyuncu ve yön belirleyici olma kararlılığını simgelediğini dile getirdi.

Patent çalışmalarının sadece sayıdan ibaret olmadığını vurgulayan Kömürcü, bu başvuruların içerdiği yüksek teknoloji seviyesi ve özgünlük değeriyle küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olduğunu söyledi.

Kömürcü, geliştirdikleri teknolojilerin iletişim altyapısının ötesinde otonom ulaşım, akıllı üretim, sağlık, afet yönetimi, savunma gibi birçok kritik alanda kullanılabilecek potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, tüm bu başarının, alanında uzman fikri mülkiyet ekiplerinin stratejik yaklaşımı ve Türk mühendisleri ile akademisyen hocalardan oluşan çekirdek buluşçu kadrolarıyla ortaya koydukları yenilikçi vizyonun bir sonucu olduğunu bildirdi.

ULAK Haberleşmenin geliştirdiği patentlerin, yalnızca teknik başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ihracatçısı bir ülke olma hedefi açısından da somut bir adım niteliği taşıdığını belirten Kömürcü, şunları kaydetti:

"Geliştirilen bu yüksek teknoloji içeren çözümler, Türkiye'nin gelecekte şekillenecek uluslararası 6G standartlarında söz sahibi olma potansiyelini güçlendiriyor. Yerli mühendislik gücümüzle attığımız bu adımlar, sadece geleceğin iletişim altyapısını değil, Türkiye'nin dijital bağımsızlığını ve yüksek katma değerli teknoloji üretimini de doğrudan etkiliyor. ULAK olarak bu vizyon doğrultusunda, teknolojiye yön veren bir Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."