TEKNOFEST'te açılan kapıdan Cumhuriyet için yapay zeka filmi çıktı

Şanlıurfa'da görev yapan bir grup öğretmen, öğrencilerin ders dışı hayatlarına da dokunmak amacıyla sinemanın evrensel dilini bir araç olarak kullanmayı seçti.

İlk iş olarak okuldan çıktıktan sonra terzilik, fırıncılık, simitçilik, tezgahtarlık gibi işlerde çalışan öğrencilerin hayatlarını konu alan "Geleceğimizin Gençleri" adlı birer dakikalık belgeseller çekildi.

Daha sonra tanık oldukları toplumsal kırılganlıklara ve geçici koruma statüsündeki çocukların yaşadığı travmalara odaklanan ekip, "Heny" kısa filmiyle hem EBA Kısa Film Yarışması'nda hem de uluslararası alanda ödüller aldı.

Bu başarıların ardından Vefa Yokuşu adı verilen kültür, sanat ve sinema topluluğunu kuran Süleyman Çoban, Mehmet Nişancı, Ömer İzci, Sami Epbaygün ve Vedat Akıllı, Şanlıurfa’nın kadim sokaklarında saklı hikayelerin peşine düştü. Ahlak, adalet ve merhamet gibi evrensel temaların yerel hikayelerle harmanladığı "Bereket", "Şuayb" ve "Soğmatar" gibi filmler yurt içi ve yurt dışında yeni ödüllere layık görüldü.

Vefa Yokuşu'nun yolunun Şanlıurfa'nın en ücra köylerine kadar teknoloji götürme misyonuyla çalışan Genç STEM Derneği ile kesişmesiyle çalışmalar yeni boyut kazandı.

Vefa Yokuşu ve Genç STEM ekipleri bir araya gelerek TEKNOFEST 2025 Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'na katıldı. El-Cezeri, Hezarfen Ahmed Çelebi, Piri Reis ve İbn-i Sina'yı dijital çağın diliyle buluşturan "Gök Kubbemiz" adlı yapay zeka filmi, Türkiye ikinciliği kazandı.

TEKNOFEST'te ekibin yolu, bu kez Türk savunma sanayisinde yapay zeka destekli çözümlere imza atan HAVELSAN ile kesişti.

Yapay zeka teknolojisini geniş kitlelere ulaştırmak, bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla HAVELSAN için kısa film çalışmaları yapılması kararlaştırıldı. İlk çalışma da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü için gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, asırlık Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhuna uygun olarak, Türk milletinin tarih sahnesindeki ufkunu anlatan "Miras" adlı kısa film hayata geçirildi.

Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş ve Düzce'de görev yapan Vefa Yokuşu ekibi, çalışmalarını Şanlıurfa merkezli olarak sürdürüyor.