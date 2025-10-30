Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 30.10.2025 13:32

TEKNOFEST'te açılan kapıdan Cumhuriyet için yapay zeka filmi çıktı

HAVELSAN ve TEKNOFEST 2025'te Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda ikinci olan Vefa Yokuşu ekibinin yapay zeka alanındaki işbirliğiyle Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü "Miras" adlı kısa filmle kutladı.

TEKNOFEST'te açılan kapıdan Cumhuriyet için yapay zeka filmi çıktı

Şanlıurfa'da görev yapan bir grup öğretmen, öğrencilerin ders dışı hayatlarına da dokunmak amacıyla sinemanın evrensel dilini bir araç olarak kullanmayı seçti.

İlk iş olarak okuldan çıktıktan sonra terzilik, fırıncılık, simitçilik, tezgahtarlık gibi işlerde çalışan öğrencilerin hayatlarını konu alan "Geleceğimizin Gençleri" adlı birer dakikalık belgeseller çekildi.

Daha sonra tanık oldukları toplumsal kırılganlıklara ve geçici koruma statüsündeki çocukların yaşadığı travmalara odaklanan ekip, "Heny" kısa filmiyle hem EBA Kısa Film Yarışması'nda hem de uluslararası alanda ödüller aldı.

Bu başarıların ardından Vefa Yokuşu adı verilen kültür, sanat ve sinema topluluğunu kuran Süleyman Çoban, Mehmet Nişancı, Ömer İzci, Sami Epbaygün ve Vedat Akıllı, Şanlıurfa’nın kadim sokaklarında saklı hikayelerin peşine düştü. Ahlak, adalet ve merhamet gibi evrensel temaların yerel hikayelerle harmanladığı "Bereket", "Şuayb" ve "Soğmatar" gibi filmler yurt içi ve yurt dışında yeni ödüllere layık görüldü.

TEKNOFEST'te açılan kapıdan Cumhuriyet için yapay zeka filmi çıktı

Vefa Yokuşu'nun yolunun Şanlıurfa'nın en ücra köylerine kadar teknoloji götürme misyonuyla çalışan Genç STEM Derneği ile kesişmesiyle çalışmalar yeni boyut kazandı.

Vefa Yokuşu ve Genç STEM ekipleri bir araya gelerek TEKNOFEST 2025 Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'na katıldı. El-Cezeri, Hezarfen Ahmed Çelebi, Piri Reis ve İbn-i Sina'yı dijital çağın diliyle buluşturan "Gök Kubbemiz" adlı yapay zeka filmi, Türkiye ikinciliği kazandı.

TEKNOFEST'te ekibin yolu, bu kez Türk savunma sanayisinde yapay zeka destekli çözümlere imza atan HAVELSAN ile kesişti.

Yapay zeka teknolojisini geniş kitlelere ulaştırmak, bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla HAVELSAN için kısa film çalışmaları yapılması kararlaştırıldı. İlk çalışma da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü için gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, asırlık Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhuna uygun olarak, Türk milletinin tarih sahnesindeki ufkunu anlatan "Miras" adlı kısa film hayata geçirildi.

Şanlıurfa, İstanbul, Kahramanmaraş ve Düzce'de görev yapan Vefa Yokuşu ekibi, çalışmalarını Şanlıurfa merkezli olarak sürdürüyor.

ETİKETLER
Teknofest Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Togg banttan inişinin 3. yılında Avrupa sahnesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Mavi Vatanda 'Nusret-2025' tatbikatı
14:28
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 2026'nın ilk çeyreğinde açılması planlanıyor
14:19
Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 226 bin kişi faydalandı
14:06
Acile getirilen hastanın kalp zarından 1 litre sıvı boşaltıldı
13:55
Esenyurt'ta akraba iki aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
13:53
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu
Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ