Twitter, geçtiğimiz haftalarda hem tweet düzenleme özelliği ile ilgili yeni bilgiler paylaştı hem de sadece belirlediğiniz kişilerin attığınız Tweetleri görmenizi sağlayan "Circles" özelliğini duyurdu.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler, Android uygulamasının güncellemesi ile birlikte ortaya çıktı.

Aynı tweete hem fotoğraf hem video eklenebilecek

Twitter'ın yeni özellikleri arasında video ve fotoğrafları aynı tweet içinde kullanmanızı sağlayan mixed - media özelliği ile birlikte 4 fotoğraf ve 1 videodan oluşan tweetler atmak mümkün olacak.

Status in @Twitter are becoming really interesting! https://t.co/VV93inbtyy pic.twitter.com/51f3cc0SHr