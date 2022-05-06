Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir mesaja emoji ile tepki vermenin yanı sıra 2 GB'a kadar olan dosyaları paylaşma özelliğini duyurdu.

Şirket ayrıca bir sohbete daha fazla kişi ekleme seçeneği oldu. Bu nedenle bir gruba 512 kişi ekleme özelliğini aşamalı olarak kullanıma sunacak.

Meta ,başlangıçta yalnızca birkaç tanesini kullanabileceğinizi, ancak gelecekte “tüm emojiler ve cilt tonları” için desteğin ekleneceğini söyledi.

WhatsApp, ‘Tepkiler’ özelliğinin nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi paylaştı. Açıklamalara göre yeni özelliği kullanmak için;

-Tepki vermek istediğiniz mesaja basılı tutmanız

-Bunun ardından da istediğiniz emojiyi seçmeniz gerekiyor