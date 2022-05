Şirket, bir hack veya veri ihlalinde ele geçirilmiş olabileceğini bildiği şifreleri otomatik olarak değiştirmek için Duplex on the Web teknolojisini kullanarak Android için Chrome kullanıcılarını güvende tutacak bir güncelleme yayınladı.

Google Asistan şifreyi otomatik değiştirecek

Araç ilk olarak Google I/O 2021'de duyurulmuştu. Güncelleme ile birlikte Android kullanıcıları tarafından kullanılabilir gibi görünüyor.

Android'deki Chrome'un kullanılmış bir şifrenin ihlalde göründüğünü algıladığını belirten bir iletişim kutusu uyarısı gösteriyor ve "Otomatik olarak değiştir" seçeneği sunuyor.

İkincisi, kullanıcıdan "Şifrenizi değiştirmenize Google Asistan'ın yardım etmesine izin verin" ifadesini kabul etmesini isteyen bir seçenek teklif edecek.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5