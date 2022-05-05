Türkiye'nin Mavi Vatan'da doğal gaz arama çalışmaları Fatih, Oruç Reis, Kanuni gemileri ile hızlandı.

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, bu gemilere küçük botlar üretmek için kolları sıvadı.

"Denizcilik faaliyeti yüksek botlar üretmeye başladık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tersane Genel Müdürü Utku Alanç, "Burada, Karadeniz'de ve Akdeniz'de hem teknik personelin, uzman personelin platformlara transferi, hem de lojistik destek sağlanması amacıyla yüksek süratli ve denizcilik faaliyeti yüksek botlar üretmeye başladık" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine yapılacak botlar önemli bir işlevi yerine getirecek. Botlar, hidrokarbon faaliyeti yapan gemilerin lojistiğinde görev yapacak.



Botlar, gemilerin lojistiğinde hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olacak.

"İlk aşamada 2 bot üretilecek. 20 metre boya sahip botlar yapısal malzemesi alüminyum, yüksek süratli botlar yaklaşık 50 nat sürat yapacaklar."

Kasım ayında faaliyete girmesi bekleniyor



Botların lk teslimat 2023 yılında yapılacaktı. Ancak Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle teslimat öne alındı.

15 personel kapasitesine sahip botların, Kasım ayında görevine çıkması bekleniyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Ömer Faruk Ulusoy