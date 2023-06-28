Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 28.06.2023 11:22

Türksat 5A, televizyon yayıncılığında görüntü kalitesine lig atlattı

Türksat 5A, Türkiye'yi yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşırken, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kalite artışına da katkı sağladı.

Türksat 5A, televizyon yayıncılığında görüntü kalitesine lig atlattı

Kasım 2017'de Türksat AŞ ile AIRBUS D&S (Defence and Space) firması arasında Türksat 5A'nın üretimi için sözleşme imzalandı.

AIRBUS'ın Fransa'nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretilen Türksat 5A, SPACE X firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderildi. Uydu, 8 Ocak 2021’de Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Yörüngesine yerleşen ve testleri başarıyla tamamlanan Türksat 5A Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 28 Haziran 2021’de hizmet vermeye başladı.

Geniş coğrafyaya hizmet veriyor

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle uzayda aktif görev yapan haberleşme uydularının sayısı 4'e, Türksat'ın kendi uydularıyla operasyon yürüttüğü yörünge sayısı da ilk defa 3'e çıktı.   Uydunun hizmetleriyle frekans ve yörünge hakları 35 yıl boyunca güvence altına alındı.  

Söz konusu uydu Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunuyor.  

Türkiye'nin, yeni Ku-Bandı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayan Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlıyor.

Ayrıca, televizyon kanallarının HBB TV (Hybrid Broadcast Broadband) olarak adlandırılan televizyon ve internet servislerini birbirine bağlayan teknolojiyi de güçlendiren uydu, dünyada 8K televizyon yayıncılığı altyapısı sağlayan ilk uydu operatörü olan Türksat'ın bu gücünü de perçinledi.

Kazanılan deneyimler Türksat 6A için önemli kaynak oluşturuyor

Türksat 5A'nın ardından Türksat 5B uydusu da 14 Haziran 2022'de hizmete alındı. Bu uyduyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlanırken, üretiminde kazanılan deneyimler, yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın geliştirilmesine önemli kaynak oluşturuyor. Alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştirilen, test süreçleri devam eden Türksat 6A'nın gelecek yıl uzaya fırlatılması hedefleniyor.

ETİKETLER
Türksat Uydu
Sıradaki Haber
İMECE Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
e-fatura uygulamasında kapsam genişliyor
11:37
Dünya Bankası, Türkiye'deki depremzede işletmelere 450 milyon dolarlık destek sağlayacak
11:35
Deprem bölgesinde 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve kooperatif kuruldu
11:32
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları
11:38
Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerin açılmasıyla Hatay'ın önümüzdeki 40 yıllık sağlık sorunu çözülecek
11:29
İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu
Kırklarelili kadın arıcının zorlu "bal ve oğul toplama" mesaisi
Kırklarelili kadın arıcının zorlu "bal ve oğul toplama" mesaisi
FOTO FOKUS
Bakan Güler askerlerle bayramlaştı
Bakan Güler askerlerle bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ