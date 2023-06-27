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Dünya
BBC 27.06.2023 09:27

Meta, sanal gerçeklik abonelik hizmetini başlattı

Facebook'un sahibi Meta, bir sanal gerçeklik (VR) abonelik hizmeti başlattı. Şirket, ödeme yapan kullanıcıların ayda iki yeni oyuna erişebileceğini söylüyor.

Meta, sanal gerçeklik abonelik hizmetini başlattı

Yılın ilk üç ayında Meta, VR biriminde 4 milyar dolar zarar gördü.

Meta, merakla beklenen karma gerçeklik kulaklığını bu ay tanıtan teknoloji devi Apple da dahil olmak üzere diğer firmaların rekabetiyle karşı karşıya.

Pazartesi günü şirket , aylık 7,99 ABD doları veya yıllık abonelik için 59,99 ABD doları olan Meta Quest + hizmetinin Quest 2, Quest Pro ve yakında çıkacak olan Quest 3 kulaklıklarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Teknolojinin paralel evreni: METAVERSE
Teknolojinin paralel evreni: METAVERSE

2021'de Meta CEO'su Mark Zuckerberg, insanların genellikle sanal gerçeklik kulaklıkları kullanarak sanal bir ortamda oyun oynayabileceği, çalışabileceği ve iletişim kurabileceği çevrimiçi bir dünya olan bir "meta evren" inşa etme planlarını açıkladı.

Zuckerberg, "Zamanla bir metaverse şirketi olarak görüleceğimizi umuyorum ve çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye dayandırmak istiyorum" dedi.

Geçen yıl Şubat ayında Meta birkaç iddialı yapay zeka projesini açıkladı ve Zuckerberg yapay zekayı "meta evrenin kilidini açmanın anahtarı" olarak tanımladı.

Şirket , bu yılın ilk üç ayında piyasa beklentilerini aşarak 5,7 milyar dolar kar bildirdi.

Bununla birlikte, VR kulaklıkları ve diğer ürünleri üreten Reality Labs bölümü, dönem için 4 milyar dolarlık net zarar bildirdi.

Bu ayın başlarında Apple, neredeyse on yıldaki ilk büyük donanım lansmanında Vision Pro karma gerçeklik başlığını tanıttı.

Apple'ın önümüzdeki yılın başlarında ABD'de piyasaya sürülecek kulaklığı 3.499 dolardan satışa sunulacak.

Bu, şu anda piyasada bulunan diğer kulaklıklardan önemli ölçüde daha fazladır. Meta'nın VR kulaklıkları 299,99 dolar ile 999,99 dolar arasında fiyatlandırılıyor.

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