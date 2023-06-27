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Bilim Teknoloji
AA 27.06.2023 21:40

İMECE Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE uydusunun Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

İMECE Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini aktardı.


Bakan Kacır'ın paylaşımında, uydunun, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı fotoğraf bulunuyor.

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TOGG Mehmet Fatih Kacır Uydu Yerli ve Milli Teknolojiler
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