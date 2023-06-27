İMECE Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini aktardı.
Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 27, 2023
İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü… #MilliTeknolojiHamlesi ????????????️ pic.twitter.com/aahztp3SaS
Bakan Kacır'ın paylaşımında, uydunun, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı fotoğraf bulunuyor.